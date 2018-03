Wachbach ist jetzt Tabellenführer

Anzeige

Nach der Pause forcierte die Heimmannschaft ihre Angriffsbemühungen und konnte in der 52. Spielminute durch Manuel Gerner die 1:0-Führung erzielen. Zuvor klärte Kirchbergs Keeper Bauer noch einen undankbaren Aufsetzer, aber Wachbach setzte nach dem Abpraller entschlossen nach und bei Gerners Abschluss war der gute Gästekeeper machtlos.

Nun erspielte sich Wachbach weitere Torchancen und Gutsche scheiterte nach schönem Zuspiel von Kißling noch am linken Torpfosten. In der 68. Spielminute schloss Volkert im Getümmel im Sechzehnmeterraum ab, Kirchbergs Torhüter parierte auch diesen Schuss, wurde im Anschluss aber aus kurzer Distanz von SVW-Torjäger Gutsche überwunden.

Zwar steckte die TSG zu keiner Zeit auf, aber in der Offensive hatte lediglich Ludwig eine gute Gelegenheit mit einer Direktabnahme aus 20 Metern, doch der Torschuss strich wenige Zentimeter an Hadameks Tor vorbei. Im weiteren Verlauf kontrollierte der SV Wachbach das Spiel ohne die weiteren vorhanden Torchancen zu nutzen. Schiedsrichter Reibel hatte mit der umkämpften aber immer fairen Partie keinerlei Probleme. Am Ende war das Wochenende nach dem Einzug ins Hohenloher Pokal-Halbfinale und mit den drei Punkten gegen Kirchberg äußerst erfolgreich für den SV Wachbach.

Niedernhall/Weißbach – Mulfingen 1:2

Tore: 0:1 Nico Riedel (31.), 1:1 Ioannis Tsingas (46.), 1:2 Thomas Binder (80.). - Zuschauer: 135. - Schiedsrichter: Edgar Reichel, FC Union Heilbronn.

Der Gast aus Mulfingen begann forsch und hatte in der 10. Minute die Führung auf dem Fuß als Michael Lieb alleine durchging, doch Max Wassmer im Tor warf sich ihm entgegen und klärte zur Ecke. In der 19. Minute ging ein Heber von Nico Riedel neben das Tor. In der ersten Viertelstunde hatten die Gäste mehr vom Spiel, während bei der SGM nur wenig zusammenlief. In der Folgezeit brachte dann die SGM etwas mehr Linie ins Spiel, musste aber in der 31. Minute durch eine Direktabnahme aus 25 Metern von Nico Riedel das 0:1 hinnehmen. Nach 36 Minuten hatten die Platzherren auch die erste Chance. Den Schuss von Yannik Braun parierte aber Torwart Fabian Lanig gekonnt. Es blieb somit bei der verdienten Gästeführung zur Pause.

Eine Minute nach Wiederanpfiff gelang Joannis Tsingas mit einem Schuss unter die Latte der wichtige Ausgleich. In der 56. Minute ging ein Kopfball von Philipp Kuhnle knapp drüber. Kurz darauf verwehrte der Schiedsrichter einen klaren Elfer für die SGM, als Janni Tsingas klar von hinten gestoßen wurde. Die Partie blieb offen und umkämpft, nun mit einem Chancenplus für die einheimische SGM. In der 78. Minute parierte Max Wassmer einen Schuss von Nico Riedel per Faustabwehr.

In der 80. Minute erzielte dann aber der kurz zuvor eingewechselte Thomas Binder das 1:2 völlig unbedrängt per Kopf. Die SGM versuchte noch einmal alles, um zumindest einen Punkt zu behalten. Die Möglichkeit gab es in der 89. Minute, doch Joannis Tsingas verfehlte knapp.

Der SV Mulfingen gewann somit mit etwas Glück aber nicht ganz unverdient mit 2:1 und verschaffte sich weiter Luft im Abstiegskampf.

Hessental – Taubertal/Rött. 3:0

Tore: 1:0 (54.) Jakob Bretthauer, 2:0 (79.) Alexander Befus, 3:0 (89.) Alexander Wittmann. – Besondere Vorkommnisse: gelb-rot (76.) Timo Schnab, Taubertal. - Zuschauer: 50.

Gegen den Tabellenletzten aus dem Taubertal konnte der TSV am Sonntag seinen ersten Sieg im Spieljahr 2018 feiern. Gegen die Gäste setzte sich die Heimelf auf dem Kunstrasen im Schenkensee am Ende verdient mit 3:0 Toren durch. Dabei stand die Partie lange Zeit auf Messers Schneide ehe den Hausherren in der Schlussphase die Entscheidung gelang.

In der ersten Hälfte passierte allerdings nicht viel, die Hessentaler hatten zwar eine leichte optische Feldüberlegung, zwingende Torchancen sprangen dabei aber nicht heraus. Den aussichtsreichsten Abschluss hatte hingegen Gästestürmer Lucas Mohr in der 30. Minute, dessen Schuss aus spitzem Winkel TSV-Keeper Eugen Frescher aber entschärfen konnte.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Heimelf aber zielstrebiger und wurde in der 54. Minute belohnt, als Jakob Bretthauer vor dem Gästetor mustergültig von Slawek Radzik frei gespielt wurde und zum 1:0-Führungstreffer vollstreckte. Doch die Gäste gaben sich nicht auf und der TSV hatte Glück als ein Schuss von Fabio Uhl in der 78. Minute nur die Latte traf. Als nur fünf Minuten später Timo Schnab aufseiten der SGM den Platz aufgrund einer gelb-roten Karte verlassen musste, standen die Weichen auf Sieg für den TSV.

Die Gäste aus dem Taubertal warfen trotzdem alles noch einmal nach vorne und ermöglichten den Hessentalern somit Platz zum Kontern. In der 79. Minute sorgte Alexander Befus mit einem satten Flachschuss ins Toreck quasi für die Entscheidung. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte erneut Slawek Radzik seinen Mitspieler Alexander Wittmann in Szene, der vor dem leeren Tor nur noch einzuschieben brauchte und somit den 3:0-Schlusspunkt markierte.

Michelfeld – Braunsbach 0:2

Tore: 0:1 Daniel Bauer (4.), 0:2 Eigentor (68.).

Die erste Möglichkeit in einer kampforientierten Partie hatte Michelfeld, aber besser machten es die Gäste in der vierten Spielminute. Nach einem Eckball war Daniel Bauer zur Stelle und köpfte zum 0:1 ein.

Michelfeld tat sich schwer Kreativität zu entwickeln und biss sich die Zähne an den Braunsbachern aus, die die Räume gut zumachten. Aus der dichten Abwehr heraus strahlten die Gäste auch stets Gefahr bei ihren Konterangriffen aus. Auch die Michelfelder Doppelchance in der 24. Minute durch Haas und Haag brachte nichts Zählbares.

In der zweiten Hälfte fehlte Michelfeld weiterhin die notwendige Durchschlagskraft. Die Gäste konnten immer wieder klären. Ein Eigentor besiegelte in der 68. Minute das 0:2 und somit den verdienten Auswärtssieg.

Bühlerzell – Gaisbach 3:3

Tore: 1:0 Tobias Häußler (46.), 2:0 Marco Wengert (50.), 2:1 Michael Schuhkraft (55.), 2:2 Jonas Sterbenk (66.), 2:3 Artur Reizer (72.), 3:3 Maximilian Schwarz (78.). - Schiedsrichter: Tobias Klingler (GSV Waldtann / SRG Crailsheim) - Zuschauer: 125.

Die Gastgeber zeigten sich von einer deutlich besseren Seite als noch eine Woche zuvor. Mit einer beherzten Leistung gelang ihnen ein Unentschieden gegen den weiterhin ungeschlagenen SSV Gaisbach. Dieser musste allerdings mit diesem Unentschieden Platz eins an den SV Wachbach abgeben.

Halbzeit 0:0, dann 2:0 für Bühlerzell, zwischendurch 2:3 für die Gäste, am Ende 3:3. Die zweite Hälfte hatte in jeglicher Hinsicht viel zu bieten. Vor der Pause hatte Gaisbach im Mittelteil die Vorteile auf seiner Seite und war hier einem Tor sehr nahe. Marius Fichte verfehlte in der 24. Minute mit seinem Kopfball nach Freistoß knapp das Zeller-Tor. Ebenso knapp war es beim Flachschuss von Emre Ipek in der 29. Minute.

Die zweite Hälfte sollte eine höhere Schlagzahl haben. Wenige Sekunden nach Wiederbeginn traf Tobias Häußler mit seiner Direktabnahme nach Vorarbeit von Marco Wengert zum 1:0.

Vier Minuten später erhöhe Marco Wengert nach einem Steilpass von Philipp Krupp auf 2:0. Die Antwort sollte es in sich haben. Binnen 17 Minuten stand es 2:3!

Michael Schuhkraft hatte bereits in der 55. Minute zum 2:1 getroffen. Mit einem, allerdings höchst zweifelhaften, verwandelten Foulelfmeter konnte Jonas Sterbenk in der 66. Minute zum 2:2 ausgleichen. Sechs Minuten später war es Artur Reizer, der nach gutem Zuspiel durch die Mitte per Flachschuss das 2:3 markieren konnte.

Bühlerzell konnte sich aber noch für seine Leistung an diesem Tage zumindest mit einem Punkt belohnen.

Maximilian Schwarz traf mit seinem Schuss aus der Drehung heraus in der 78. Minute zum 3:3. Wie in der Vorrunde war es ein sehr gutes und bis zum Schlusspfiff spannendes Bezirksligaspiel. Und wie damals endete es mit einem Unentschieden.

Altenmünster – Dünsbach 2:0

Tore: 1:0 (32.) Andreas Fuchs, 2:0 (54. FE) Sascha Tremmel. - Schiedsrichter: Bernd Keil (Wassertrüdingen). - Zuschauer: 140.

Altenmünster hatte viel Glück beim 2:0-Heimsieg gegen Dünsbach. Der VfR verdiente sich die Führung erst nach dem 2:0.

Es ging gleich nicht gut los für den VfR. Ein Missverständnis in der Abwehr ermöglichte Tilman Nauendorf die Chance zum 1:0. Zu überhastet vergibt er die gute Möglichkeit. Der VfR ist dann aber sehr effizient. Nach zwei gute Möglichkeiten für die Gäste ergibt ein Standard das 1:0 für Grün-Weiß. Das war dann aber sehr gut gemacht. Der Eckball wird kurz ausgeführt. Samuel Bayerlein flankt auf den kurzen Pfosten, wo Andreas Fuchs per Kopf aus vollem Lauf ins kurze Eck verwandelt. Die Führung gab dem VfR keine Sicherheit. Die Gäste waren griffiger und überlegen in den Zweikämpfen. Trotzdem die Chance für den VfR fünf Minuten nach der Führung zum Ausbau der Führung. ein Konter über Andreas Fuchs, dessen Flanke Nico Gleß an den Pfosten befördert (37.). Zweimal vor der Pause waren dann die Gäste noch am Ausgleich, weil der VfR nicht konsequent verteidigte. Gegen Steffen Reichert musste Torspieler Kai Wiedmann klären und der Kopfball von Dominik Schaffert verfehlte das Ziel knapp.

Auch in der zweiten Hälfte waren die Gäste gleich viel besser im Spiel. Der Schuss aus 16 Metern von Konstantin Heynold touchierte die Latte (50.). Es war eigentlich eine Frage der Zeit wann der Ausgleich fällt, da hatte sich Nico Gleß im Strafraum Raum geschaffen. Ungeschickt wurde er vom Dünsbacher Abwehspieler gefoult und Sascha Tremmel ließ sich die Chance zum 2:0 vom Elfmeterpunkt nicht entgehen.

Der VfR war nicht besser aber eben cleverer und effizienter. Nun erst verdiente sich der VfR die Führung, zeigte gegen aufgerückte Dünsbacher auch spielerisch die bessere Partie. Aber wie erwähnt erst nach der Führung wurde das Spiel überlegener. Die letzte Chance zum Anschlusstreffer hatte Christian Kisslinger. Torspieler Kai Wiedmann fischte ihm in höchster Not noch dem Ball vom Fuß. Für die Gäste war es bitter und der VfR hatte sich auch mal das Glück verdient.

Untermünkheim – Obersonth. 1:0

Neuenstein – Sindringen/Ernsbach 0:1

Keine Spielberichte eingegangen.

