Wachbach – Mainhardt 5:1

Tore: 1:0 Marco Schmieg (14..), 2:0 Philipp Volkert (24.), 3:0 Simon Kißling (45.), 4:0 Jakob Scheidel (49.), 5:0 Felix Gutsche (53.), 5:1 Fabian Wohlschläger (62.). - Zuschauer: 185. - Besondere Vorkommnisse: Jannik Hadamek pariert Foulelfmeter von Fabian Wohlschläger (62.).

Der SV Wachbach revanchiert sich eindrucksvoll für die Niederlage im Hinspiel und feiert den dritten Sieg in Folge in der Rückrunde.

Das Spiel begann allerdings mit einer Großchance für den VfL in der zweiten Spielminute, doch der völlig freistehende Wohlschläger vermochte es nicht die Möglichkeit aus kurzer Distanz zu verwerten.

Im weiteren Verlauf machte die Heimmannschaft das Spiel und die Gäste aus Mainhardt setzten ab und an ihre schnellen Spieler auf der Außenbahn gekonnt in Szene. In der 14. Spielminute behielt Felix Gutsche die Übersicht als sein Zuspiel in die Schnittstelle der Abwehr seinen Sturmpartner Marco Schmieg fand, und dieser den Gästekeeper umkurvte und zum 1:0 einschieben konnte.

Fünf Minuten später hatte Gutsche nach Zuspiel von Jako Scheidel das zweite Tor auf dem Fuß, doch Tohüter Feucht entschärfte den Torabschluss mit einer guten Parade. Nach 24. Spielminuten trat Simon Kißling einen Freistoß aus dem Halbfeld an das lange Toreck und Wachbachs Abwehrchef Philipp Volkert nickte den Ball zum 2:0 ein.

Im weiteren Spielgeschehen hatten beide Seiten noch die ein oder andere Torgelegenheit, welche allesamt ungenutzt blieben. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs versuchte Gästetorhüter Feucht das Spiel schnell zu machen, jedoch fand sein Pass Wachbachs Spielführer, welcher mit viel Auge das leerstehende Tor aus 35 Metern zur 3:0-Führung traf.

Nach dem Seitenwechsel machte der SVW weiter mächtig Druck nach vorne und einen Schuss von Felix Gutsche parierte der Keeper noch, doch der freistehende Jakob Scheidel schob aus kurzer Distanz zur Vorentscheidung ein. In der 53. Spielminute konnte dann Wachbachs Torjäger Felix Gutsche ein Zuspiel von Felix Ettwein zum 5:0 verwerten.

Wachbach hatte jetzt zahlreiche Torchancen um das Ergebnis weiter nach oben zu schrauben, die beste Gelegenheit vergab dann Jan Thomas völlig freistehend per Kopf. Die Gäste deuteten allerdings weiter ihre Offensivqualitäten an und mit Mainhardts Stürmer Fabian Wohlschläger hat Wachbachs Hintermannschaft so manches Mal seine Schwierigkeiten. In der 62. Spielminute pfiff Schiedsrichter Dick einen zumindest fragwürdigen Foulelfmeter. Wohlschlägers Schuss parierte Hadamek, doch im Nachschuss versenkte Mainhardts Angreifer den Ball zum verdienten Anschlusstreffer.

In der Schlussviertelstunde hatte Mainhardt dann noch zwei gute Gelegenheiten zur weiteren Ergebnisverbesserung doch Hadamek parierte weiter glänzend. In der Schlussminute konterte der SVW nochmals und der starke Felix Gutsche verzog in letzter Sekunde. Am Ende steht in einem abwechslungsreichen Bezirksligaspiel ein verdienter Heimsieg für den SV Wachbach.

Neuenstein – Markelsheim/Elpersheim 2:1

Tore: 1:0 (10.) Michael Sickinger, 1:1 (12.) Johannes Kübler, 2:1 (92.) Michael Strecker.

Im ersten Heimspiel der Rückrunde tat sich der TSV Neuenstein lange schwer, um gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim zu einem Erfolg zu kommen. Michael Sickinger gelang schon in der zehnten Spielminute der 1:0-Führungstreffer für die Gastgeber, den die Gäste aber fast postwendend durch Johannes Kübler zum 1:1 ausgleichen konnten. Es dauerte dann bis zur 92. Minute, ehe Michael Strecker der späte, aber verdiente 2:1-Siegtreffer für den TSV Neuenstein gelang.

Niedernhall/Weißbach - Mulfingen 1:2

Tore: 0:1 Christoph Müller (18.), 1:1 Fabian Zürn (19.), 1:2 Chris Bauer (87.). - Zuschauer: 180.

Schon in der dritten Spielminute hatte die SGM die Möglichkeit in Führung zu gehen, doch Marco Hornung und Benno Schneider scheiterten zweimal an Torhüter Lanig. Die Platzherren hatten mehr vom Spiel, mussten jedoch in der 18. Spielminute das 0:1 hinnehmen. Torschütze war Christoph Müller, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Eine Zeigerumdrehung später gelang der SGM der Ausgleich zum 1:1. Nach schöner Hereingabe von Benno Schneider und einer geschickten Verlängerung von Yannik Braun brauchte Fabian Zürn nur noch einzuschieben. In der 23. Spielminute scheiterte Marco Hornung nach einem Zufallsball in die Spitze knapp.

In der 38. Spielminute vergab Marco Hornung die bis dahin größte Chance des Spiels. Mit vollem Risiko zielte er per Volleyschuss über das Gehäuse. Die SGM war über weite Strecken tonangebend, konnte jedoch die sich bietenden Chancen nicht nutzen. So blieb es zur Halbzeit beim 1:1.

Die Heimmannschaft spielte weiterhin gut und druckvoll nach vorne, was fehlte war der Führungstreffer. In der 59. Spielminute war die große Chance da doch beim herrlichen Zuspiel von Benno Schneider auf Fabian Zürn reagierte bei dessen Schuss Torhüter Lanig glänzend. In der 76. Spielminute kam Luca Heinle nach einem Freistoß zum Kopfball, doch auch dieser Ball ging am Tor vorbei. In der 85. Spielminute war es Benno Schneider, der seinen Gegenspieler mit einer geschickten Körpertäuschung aussteigen ließ, doch auch sein Schuss ging knapp am Gehäuse vorbei. Das Auslassen der Chancen wurde in der 87. Spielminute jäh bestraft, denn Chris Bauer erzielte im Anschluss an eine Ecke per Kopf das 2:1 für Mulfingen.

Die SGM Niedernhall-Weissbach verpasste drei wichtige Punkte, die der Gast aus Mulfingen überaus glücklich mit nach Hause nahm. Schiedsrichter Hasan Peynir aus Backnang war ein guter und souveräner Leiter.

Bühlerzell – Untermünkheim 2:0

Tore: 1:0 Fabian Zühlke (36.), 2:0 Philipp Krupp (92.). - Zuschauer: 235.

Bühlerzell gewinnt das Altkreisderby gegen Untermünkheim letztendlich nicht unverdient mit 2:0. Für Bühlerzell war es der erhoffte dritte Heimsieg der Saison, für den Tura dagegen die dritte Niederlage in Folge. Es war hochspannend bis kurz vor Spielende. Erst das 2:0 brachte die Entscheidung.

Die Gastgeber investierten deutlich mehr in der ersten Spielhälfte – mehr Ballbesitz, mehr im Vorwärtsgang. Die Gäste aus dem Kochertal standen aber bis auf wenige Ausnahmen gut geordnet. Nach vorne machten die Tura-Spieler relativ wenig, die Sicherung des eigenen Tores stand im Vordergrund. In der 15.Minute parierte Tura-Keeper Friedrich Büllingen glänzend den Distanzschuss von Fabian Zühlke, den Abpraller versenkte Philipp Krupp zwar per Kopfball im Zeller Tor, wohl aber im Abseits.

Erfolgreicher war Fabian Zühlke in der 36. Minute. Sein Schuss aus gut 22 Metern der halblinken Seite landete im langen Eck zum 1:0. Das Tor war irgendwie passend für das Spiel. Die gefährlichen Strafraumaktionen fehlten. Das sollte sich auch nach der Pause nicht wesentlich verändern. Anders aber der Spielverlauf. Die Gäste nun offensiver ausgerichtet, mit wesentlich mehr Initiative in der Offensive. Aber nun sollten auch die Sportfreunde meist gut stehen. In der 85. Minute lief Bühlerzells eingewechselter Andreas Stein nach eigener Balleroberung in des Gegners Strafraum allein auf das Tura-Tor zu – vergab aber. In der Nachspielzeit setzte er sich aber an der linken Seite eindrucksvoll gegen seine Gegenspieler durch, seine Vorlage konnte Philipp Krupp zum 2:0 verwerten.

Ilshofen II – Sindringen/Ernsb. 0:2

Bei schönem Fußballwetter entwickelte sich ein gutes Spiel. Bis zur 30. Minute egalisierten sich der souveräne Tabellenführer und die im Mittelfeld platzierte Ilshofener Mannschaft. Dann gab es einen fragwürdigen Foulelfmeter für die Gäste, den Thilo Bayer sicher verwandelte. Ilshofen hatte sich noch nicht von dem Schock erholt, da nutzte Sindringen-Ernsbach die nächste Gelegenheit und erzielte durch Robin Winkler das 0:2. So ging man in die Pause. Nach dem Wechsel gab es auf beiden Seiten ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gäste nicht mehr taten, als sie mussten. So blieb es letztendlich beim verdienten Sieg der Gäste.

Braunsbach – Dünsbach 0:7

Der TSV Dünsbach geht nach einem Doppelschlag in der 12. und 14. Minute durch Florian Grahm und Jonathan Heinold mit 2:0 in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhen die Gäste innerhalb von zwei Minuten durch Manuel Kappes und Florian Grahm zum Pausenstand von 4:0. In der zweiten Hälfte steht die Braunsbacher Hintermannschaft 30 Minuten gut, ehe Manuel Kappes in der 75. Minute und Tilmann Naundorf mit zwei Treffern in der 83. und 86. Minute zum Endstand von 0:7 treffen.

Altenmünster – Hessental 2:2

Tore: 1:0 David Paulo (3.), 1:1 Felix Gutsche (25.), 2:1 Oliver Purtscher (74.). 2:2 Julian Schwerdt. - Zuschauer: 80. - Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte Thomas Wenzel (75.) VfR; Rote Karte Jan Solonez (81.) Hessental.

Altenmünster gibt 2:0 Führung aus der Hand. Das Kellerkind Hessental entführt einen Punkt von der Kirchstraße.

Der VfR kam gut ins Spiel. Ein Flügelwechsel von Thomas Wenzel erreichte Patrick Lettenmaier auf links. Er spielt sich in den Strafraum und sein Querpass kann am langen Pfosten Dennis Sami direkt neben den Pfosten einschieben. Ein Auftakt nach Maß. Der Elan hielt aber nicht lange an. Hessental hielt dann gut dagegen und außer einem Schuss von Nico Gleß (23.) war nichts mehr zu vermelden. Dann noch einmal ein Schuss von Nico Gleß – dieser wird abgefälscht, der Torspieler kommt zwar noch mit der Hand hin, aber Jan Rötlich ist zur Stelle und köpft aus kurzer Distanz zum 2:0 für Grün-Weiß ein.

Der VfR hat die erste Hälfte im Griff und erzielt die Tore zur richtigen Zeit. Mit der beruhigenden Führung geht es in die Pause. Aus der kommt der VfR viel zu ruhig. Hessental hat sich etwas für die zweite Hälfte vorgenommen und beim VfR wurde um zehn bis 20 Prozent das Tempo zurückgefahren. Eine Flanke der Hessentaler rutscht durch. In der Mitte ist Luca Schor ganz alleine und hat keine Mühe das 2:1 zu markieren. Die Partie wird dann ziemlich zerfahren. Beim VfR fehlen die klaren Aktionen in Richtung Hessentaler Gehäuse.

Die Gäste sind immer wieder nach Standards gefährlich. So wird ein Einwurf von Grün-Weiß unglücklich an den zweiten Pfosten verlängert, wo Julian Schwerdt steht und aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielt. Durch die Platzverweise kommt auf beiden Seiten kein Spielfluss mehr zustande. Es wird viel diskutiert und so bleibt es dann beim Unentschieden an der Kirchstraße

Obersontheim – Michelfeld 3:1

Tore: 1:0 Marco Pfitzer (22.), 1:1 Nico Nierichlo (46.), 2:1 Marco Pfitzer (58.), 3:1 Tim Otterbach (66.).

Von Anfang an war erkennbar, dass der Gast aus Michelfeld sich nicht verstecken wollte. Äußeres Anzeichen dafür war nach drei Minuten ein 20-Meter-Knaller von Efdal Balaban, den Eugen Frescher toll parierte. In der Folgezeit wurden die Platzherren stärker. Nach zehn Minuten war Niko Wild rechts durch, aber seine scharfe Hereingabe konnte Marco Pfitzer nicht kontrollieren. Besser machte es Obersontheims Flügelflitzer in der 25. Minute, als er nach Pass von Tim Blümel alleine vor dem Tor auftauchte und aus spitzem Winkel Marc Göltenbath zum 1:0 bezwang. Vor dessen Gehäuse ging es weiter turbulent zu. Einmal musste der junge Torhüter eingreifen, das andere Mal jagte Dennis Eder den Ball über den Querbalken. Die Gäste hatten nach einer Eckballserie mehrfach die Chance zum Ausgleich, blieben aber ohne Fortune.

In der zweiten Hälfte hatte der Gast einen ähnlichen Auftakt wie zu Beginn, nur dass er diesmal belohnt wurde. Niko Nierichlo traf nach schönem Querpass von Balaban zum 1:1, nachdem Obersontheim zuvor schlampig verteidigte. Man musste in Folge um Obersontheim besorgt sein, aber der Gastgeber fing sich wieder und konnte durch einen Kunstschuss von Marco Pfitzer in der 58. Minute mit 2:1 in Führung gehen, da dessen Schlenzer mit Hilfe des Innenpfostens den Weg ins Tor fand.

Michelfeld versuchte sich noch einmal aufzubäumen, wurde jedoch wenige Minuten später, durch einen Freistoß von Tim Blümel brutal zurückgeholt. Andrey Nagumanov verlängerte, Marc Göltenboth konnte nur kurz abwehren, so dass Tim Otterbach den Abpraller nur noch über die Linie befördern musste. Michelfeld hielt noch einmal dagegen, aber am Ende blieb es bei einem verdienten Erfolg der Heimelf gegen einen gleichwertigen Gegner.

