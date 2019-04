Wachbach verliert Platz drei an Michelfeld

Wachbach – Mark./Elpersh. 4:0

Tore: 1:0 (44.) Felix Gutsche, 2:0 (59.) Felix Gutsche, 3:0 (84.) Felix Gutsche, 4:0 (87.) Florian Schlund. – Schiedsrichter: Joachim Bessler (Bretzfeld). – Zuschauer: 305.

Bereits nach fünf Minuten bot sich dem SVW die Gelegenheit zum Führungstreffer, eine Flanke von Schmieg landete im 16-Meterraum beim völlig freistehenden Volkert, dessen Kopfball verfehlte das Gästetor jedoch knapp. Im Anschluss hatte Wachbach zwar deutlich mehr Spielanteile gegen kompakt verteidigende Gäste, allerdings blieben klare Torchancen zunächst Mangelware.

Nach einer knappen halben Stunde zog Wachbach das Tempo weiter an und hatte nach einem direkt getretenen Eckstoß von Botsch eine gute Gelegenheit zum Führungstreffer, jedoch fischte Markelsheims Torhüter Hopf mit einer guten Reaktion den Ball aus dem langen Toreck. Kurz darauf eroberte Gutsche den Ball im Spielaufbau der SGM und spielte Schmieg frei, dessen Torschuss aus aussichtsreicher Position verfehlte das Tor jedoch ebenfalls. So dauerte es bis kurz vor den Halbzeitpfiff, als erneut Schmieg den Ball über links erlief und dessen genaues Zuspiel von Torjäger Gutsche aus kurzer Distanz zum mittlerweile verdienten Führungstreffer genutzt werden konnte.

Auch nach der Halbzeitpause bot sich den zahlreichen Zuschauern das gleiche Bild, Wachbach kontrollierte das Spielgeschehen und Markelsheim/Elpersheim tauchte nur ab und an nach Standardsituationen vor dem Wachbacher Gehäuse auf. Diese langen Bälle brachten Wachbachs Hintermannschaft jedoch nicht in größere Bedrängnis. Die erste klare Torchance hat dann wieder der gut aufgelegt Gutsche, als er bei einem weiteren Zuspiel von Schmieg den Ball um Haaresbreite vor dem Tor verfehlte. Nach einer guten Stunde konnte der SVW dann einen gut zu Ende gespielten Konter über Thomas zu Torjäger Gutsche spielen und dieser behielt mit einem schönen Schuss ins lange Toreck die Übersicht und stellte auf 2:0. Im weiteren Verlauf boten sich dann weitere gute Tormöglichkeiten, um das Ergebnis weiter nach oben zu schrauben. In der Schlussviertelstunde gelangen Wachbach dann noch zwei weitere sehenswerte Treffer von Gutsche und Schlund zum verdienten 4:0-Endstand.

Ilshofen II - Mulfingen 4:3

Tore: 1:0 (4.) Moritz Lindner, 1:1 (7.) Daniel Eckart, 1:2 (14.) Marian Riegler, 1:3 (17.) Michael Haag, 2:3 (23.) Lars Fischer, 3:3 (83.) Moritz Lindner, 4:3 (87.) Lars Fischer.

Gleich zu Spielbeginn sorgte Moritz Lindner für die Führung des Gastgebers (4.). Lange währte die Freude der Mannschaft von Joachim Pfeifer nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Daniel Eckart den Ausgleichstreffer für Mulfingen. Marian Riegler ließ sich in der 14. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den SV Mulfingen. Für das 3:1 des Gastes zeichnete Michael Haag verantwortlich (17.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lars Fischer in der 23. Minute. Ilshofen brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SV Mulfingen hatte bis zur Pause Bestand. Für die Elf von Thomas Binder nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Lindner und Fischer drehten den Spielstand (83./87.) und sicherten TSV Ilshofen II einen Last-Minute-Sieg. Am Ende gab der SV Mulfingen die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage. Der TSV Ilshofen II machte nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut.

Hessental – Untermünkheim 3:1

Tore: 1:0 (28.) Slawek Radzik, 2:0 (39.) Yannik Frey, 3:0 (68.) Yannik Frey, 3:1 (90.+1) Kebba Fadera.

Über die gesamten 90 Minuten betrachtet geht der Sieg für Hessental in Ordnung. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzte in der 28. Minute Slawek Radzik einen Fehler des Gästekeepers aus und schob zum 1:0 für seinen TSV ein. Noch vor der Pause erhöhte Yannick Frey durch eine sehenswerte Einzelaktion auf 2:0 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel war der TSV dann die bessere Mannschaft und erneut Yannick Frey entschied die Partie in der 68. Minute mit dem 3:0 für Hessental. Der Anschlusstreffer durch Gästespieler Kebba Fadera in der Nachspielzeit kam für die Gäste aber deutlich zu spät.

Bühlerzell – Sindringen/E. 0:3

Tore: 0:1 (10.) Yannik Lofti, 0:2 (23.) Christian Baier, 0:3 (53.) Christian Baier. – Schiedsrichter: Daniel Esswein (TSV Dewangen/SRG Aalen). – Zuschauer: 132.

Erfreuliches auf Seiten der Sportfreunde gab es nur vor dem Spiel. Das Eigengewächs Matthias Gronbach (30) wurde von Vorstandsmitglied Josef Kohnle für sein 400. Spiel geehrt. Mit Spielbeginn war zu erkennen, was das Vorhaben der Gäste war. Sie hatten in jeder Hinsicht schnell die Vorteile auf ihrer Seite. Entgegen kam ihnen sicherlich die frühe Führung. Nach der präzisen Rechtsflanke von Lukas Endreß von der rechten Seite traf Yannik Lofti bereits in der 10. Minute per Kopfball zum 0:1. In der 23. Minute das 0:2. Wieder die Flanke von der rechten Seite, dieses Mal von Julian Winkler, und Christian Baier traf ebenfalls per Kopfball zum 0:2. Bühlerzell bekam keinen Zugriff im Mittelfeld. Eigene Chancen waren Mangelware. Für die frühzeitige Vorentscheidung sorgte Christian Baier, der in der 53. Minute zum 0:3 einschoss. Bühlerzells Eifer, das Ergebnis freundlicher zu gestalten, war zu erkennen.

Altenmünster – Michelfeld 1:3

Tore: 0:1 (6.) Stefan Schmieg, 1:1 (23.) Jan Rötlich, 1:2 (69., Foulelfmeter) Stefan Schmieg, 1:3 (90.+2) Nico Nierichlo. – Zuschauer: 90. – Schiedsrichter: Lia Engelbrecht (Gundelsheim).

Gleich die kalte Dusche für Grün-Weiß. Die VfR-Abwehr ging nicht energisch zu Werke, Stefan Schmieg schnappte sich den Ball und haute ihn aus 20 Metern unter die Latte. Dann waren die Gäste noch mal gefährlich: ein Kopfball von Nico Nierichlo strich knapp am Toreck vorbei (17.). Der VfR fing sich aber und spielte dann auch ganz gut nach vorn. Ein Freistoß wurde von Patrick Lettenmaier schnell auf Florian Immel ausgeführt. Am Strafraum dreht er sich kurz, seinen Schuss kann der Torspieler der Gäste gerade noch über die Latte lenken. Eine schnelle Kombination führte dann zum Ausgleich. Dennis Sami spielte den Ball quer zu Jan Rötlich. Dieser verwandelte ganz cool ins Toreck. Der VfR ging dann aber die zweite Halbzeit in Überzahl an. Der Ball lief gegen die zehn Gäste aber nicht so, wie es sein sollte. Dann ein ungeschicktes Foul im Strafraum des VfR. Die Gäste nahmen das Geschenk gerne an und erzielten vom Punkt in Person von Stefan Schmieg die erneute Führung. Der VfR versuchte nun mit einfachen Mitteln, doch noch zu Ausgleich zu kommen. Der routinierten Gästeabwehr war so aber nicht beizukommen. In der Nachspielzeit nutzt Nico Nierichlo einen Konter zum Endstand.

Mainhardt – Dünsbach 0:3

Tore: 0:1 (22.) Florian Grahm, 0:2 (60.) Florian Spang, 0:3 (85.) Lutz Megerle.

Der Gast ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den VfL Mainhardt einen klaren Erfolg. Florian Grahm brachte den TSV Dünsbach in der 22. Spielminute in Führung. In der zweiten Hälfte setzte sich der TSV Dünsbach erneut durch und so erhöhte Florian Spang in der 60. Minute auf 2:0. Lutz Megerle gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den TSV Dünsbach (85.). Der VfL Mainhardt bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Heimmannschaft. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Braunsbach – Niedernhall/W. 0:5

Tore: 0:1 (14.) Bjarne Böhm, 0:2 (35.) Marco Hornung, 0:3 (49.) Luca Max Heinle, 0:4 (61.) Jannis Weisler, 0:5 (80.) Daniel Grubmüller.

Die SGM Niedernhall/Weißbach brannte ein Fußball-Feuerwerk ab. Bjarne Böhm beförderte das Leder zum 1:0 der SGM Niedernhall / Weißbach in die Maschen (14.). Marco Hornung schoss die Kugel zum 2:0 für den Gast über die Linie (35.). Mit dem 3:0 von Luca Max Heinle für die SGM Niedernhall/Weißbach war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.).

Jannis Weisler zeichnete mit seinem Treffer aus der 61. Minute dafür verantwortlich, dass keine Zweifel mehr am Sieg der Elf von Trainer Klaus Heinle aufkamen. Daniel Grubmüller schraubte das Ergebnis in der 80. Minute zum 5:0 für die SGM Niedernhall/Weißbach in die Höhe.

Die SGM Niedernhall/Weißbach überrannte den TSV Braunsbach förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt der TSV Braunsbach weiter tief im Schlamassel.

Neuenstein – Obersontheim 1:6

Tore: 1:0 (8.) Christian Thomitzni, 1:1 (47.) Dennis Eder, 1:2 (49.) Michael Däschler, 1:3 (54.) Andrey Nagumanov (54.) 1:4 (61.) Eder, 1:5 (78.) Niklas Häusinger, 1:6 (87.) Kai Graf.

Der TSV Obersontheim drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ dem TSV Neuenstein am Ende mit 6:1 keine Chance. Das 1:0 des TSV Neuenstein stellte Christian Thomitzni für die Heimmannschaft sicher (8.). Jonas Müller musste nach nur 18 Minuten vom Platz, für ihn spielte Florian Langer weiter. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des TSV Neuenstein bestehen. Gleich nach dem Wiederanpfiff glich Dennis Eder für den TSV Obersontheim aus. Michael Däschler trug sich in der 49. Spielminute in die Torschützenliste ein. Andrey Nagumanov (54.) und Eder (61.) erhöhten, ehe Niklas Häusinger das 5:1 besorgte (75.).

Kai Graf legte in der 87. Minute zum 6:1 für den TSV Obersontheim nach. Der Gast überrannte den TSV Neuenstein förmlich und fuhr so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause. Durch diese Niederlage fiel der TSV Neuenstein in der Tabelle auf Platz neun zurück.

Niedernhall/W. – Altenmünster 0:2

Tore: 0:1 (58.) Jan Röttlich, 0:2 (67.) Florian Immel. – Zuschauer: 175. – Schiedsrichter: Michael Olveda, Untergruppenbach.

Beide Mannschaften gingen motiviert und mit großem Einsatz in die Partie. Die erste Möglichkeit hatte der Gast. Ansonsten fand die Partie hauptsächlich im Mittelfeld statt. In der Folgezeit kam bei beiden Mannschaften kein richtiger Spielfluss zustande. Nach mäßigem Start im zweiten Spielabschnitt hatte die SGM in der 55. Spielminute die große Führungschance durch Fabian Zürn, doch er blieb am Torhüter der Gäste hängen. Nach schönem Zuspiel von Patrick Lettenmeier in der 58. Spielminute ging Altenmünster durch Jan Rötlich mit 1:0 in Führung. Ein Eckstoß führte in der 67. Spielminute zum 2:0 durch Florian Immel. In der Folgezeit hatte die SGM Pech, da ihnen in der 75. Spielminute ein Elfmeter versagt wurde und in der 79. Spielminute Fritz Messerschmidt mit einem Freistoß aus 20 m nur die Latte traf.

Mulfingen – Braunsbach 2:0

Tore: 1:0 (16.) Martin Burkert, 2:0 (89.) Müller.

Der SV Mulfingen siegte im Kellerduell vor heimischem Publikum mit 2:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Mulfingen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Martin Burkert brachte den SV Mulfingen in der 16. Spielminute in Führung. Schiedsrichter Ulrich schickte die Teams mit der knappen Führung für den SV Mulfingen in die Kabinen. Christoph Müller, der von der Bank für Marian Riegler kam, sollte für neue Impulse beim SV Mulfingen sorgen (72.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Müller, der das 2:0 aus Sicht der Heimmannschaft perfekt machte (89.). Letztlich konnte sich der TSV Braunsbach nicht aus dem Abstiegssog befreien. Gegen den SV Mulfingen bekam man die Grenzen aufgezeigt.

Dünsbach – Hessental 2:0

Tore: 1:0 (30.) Tilman Naundorf, 2:0 (90.) Luca Gronbach.

Tilman Naundorf brachte das Heimteam in der 30. Minute nach vorn. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr. Marian Föll vom TSV Hessental nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Jan Solonez blieb in der Kabine, für ihn kam Roman Otto.

Für frischen Wind sollte Einwechselmann Luca Gronbach sorgen, dem Harald Beyer das Vertrauen schenkte (63.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Luca Gronbach, der das 2:0 aus Sicht des TSV Dünsbach perfekt machte (90.). Mit dem Sieg baute der TSV Dünsbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Seit sieben Begegnungen hat der TSV Dünsbach das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Obersontheim – Ilshofen II 1:1

Tore: 1:0 (30.) Andrey Nagumanov, 1:1 (76.) Tim Michael.

Das Spiel zwischen dem TSV Obersontheim und TSV Ilshofen 2 endete 1:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des TSV Obersontheim gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der TSV Obersontheim der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Andrey Nagumanov brachte den Gastgeber in der 30. Minute in Front. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung der Elf von Trainer Andrey Nagumanov.

Zum Seitenwechsel ersetzte Tim Otterbach vom TSV Obersontheim seinen Teamkameraden Marco Pfitzer. Tim Michael erzielte für TSV Ilshofen II in der 76. Minute den Ausgleich. Der TSV Obersontheim bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Offensiv kann dem TSV Obersontheim in der Bezirksliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 69 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den TSV Obersontheim zu besiegen.

Markelsh./Elpersh. – Bühlerz. 2:2

Tore: 1:0 (7.) Kevin Kemmer, 1:1 (51.) Stein, 1:2 (80.) Trittner, 2:2 (82.) Domenik Wischke.

Mit einem leistungsgerechten Unentschieden trennten sich die SGM Markelsheim/Elpersheim und die Spfr./DJK Bühlerzell. Bereits nach sieben Minuten ging die SGM durch Kemmer in Führung, der einen Fehler der Bühlerzeller Hintermannschaft ausnutzte und dem Gästetorhüter im eins gegen eins keine Chance ließ. In der Folge kam Bühlerzell besser ins Spiel und konnte sich seinerseits gute Tormöglichkeiten herausspielen, die entweder durch Hopf hervorragend pariert oder mit Hilfe des Gehäuses gerettet wurden. In der 20. Minute muss Balles auf 2:0 erhöhen, als er einen Querpass von Wischke aus fünf Metern am Tor vorbei schob.

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser aus der Kabine. Folgerichtig markierte Stein in der 51. Minute mit seinem platzierten Flachschuss den 1:1 Ausgleichstreffer. Es dauerte bis zur 80. Minute, bis die Partie wieder Fahrt aufnahm. Nach einem Eckball klärten die Gastgeber den Ball nicht entscheidend. Der erste Flachschuss wurde gerade noch von der Linie gekratzt, den Abpraller allerdings drückte Trittner ohne Mühe per Kopf über die Linie. Direkt im Gegenzug landete eine Flanke von Roman auf der Latte, von dort aus fiel der Ball Domenik Wischke direkt vor die Füße und dieser schoss kompromisslos aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein.

Kurz vor Schluss köpfte Abwehrchef Kübler nach einer Ecke einen Gästespieler auf der Torlinie an, weshalb es am Ende beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.

Michelfeld – Wachbach 3:1

Tore: 1:0 (6.) Maximillian Hille, 2:0 (14.) Stefan Schmieg, 2:1 (52.) Felix Gutsche, 3:1 (90.) Nico Maas.

Die Heimmannschaft begann nach dem Auswärtserfolg in Altenmünster aggressiv, mannschaftsstark und mit schnellem Passspiel. Daraus resultierte auch das 1:0 in der 6. Spielminute. Der starke Nico Nierichlo trieb den Ball im Mittelfeld und spielte präzise Maximillian Hille an, der den Treffer erzielte.

Die Michelfelder machten weiter und ließsen Wachbach bislang nicht zur Entfaltung kommen. Im Anschluss an einen Eckball erzielte Stefan Schmieg der in der 14. Minute das 2:0. Wachbach kam das erste Mal in der 18. Minute vor das Michelfelder Tor. In der 30. Minute verletzte sich Nico Nierichlo ohne gegnerische Einwirkung und musste ausgewechselt werden.

In der Folgezeit war Wachbach entschlossener, konnten sich aber keine klaren Möglichkeiten erarbeiten. Die erste Aktion nach dem Seitenwechsel hatten die Michelfelder. Der Schuss von Kevin Weis strich knapp am Torwinkel vorbei. Nun merke man aber, dass die Gäste das Geschehen nicht auf sich sitzen lassen wollten und übernahmen die Initiative. Ihr Torjäger Felix Gutsche verkürzte in der 52. Minute auf 1:2. Die Michelfelder Hintermannschaft hatte nun gut zu tun, um einen weiteren Wachbacher Treffer zu verhindern. Erneut war es Gutsche, der in der 65. Minute das Außennetz traf. Wenig später konnte Balaban auf Seiten der Michelfelder das Zuspiel von Hille nicht kontrollieren, so dass die Vorentscheidung vertagt wurde.

Mit Beginn der Nachspielzeit sorgte der kurz zuvor eingewechselte Nico Maas nach Doppelpassspiel mit Efdal Balaban für die Entscheidung. Er schob den Ball zum umjubelten 3:1 über die Linie.

Sindringen/E. – Mainhardt 5:2

Tore: 1:0 (22.) Christian Baier, 1:1 (24.) Marko Schaffroth, 2:1 (27.) Christian Baier, 3:1 (37.) Lukas Endres, 4:1 (56.) Robin Winkler, 5:1 (67.) Felix Stürzl, 5:2 (75., Eigentor) Julian Winkler.

Der VfL Mainhardt konnte der SG Sindringen/Ernsbach nicht viel entgegensetzen. Für das erste Tor des Gastgebers war Christian Baier verantwortlich. Den Freudenjubel der Mannschaft von Trainer Tobias Gebert machte Marko Schaffroth zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (24.). Drei Minuten später ging der Tabellenprimus durch den zweiten Treffer von Baier erneut in Führung. Lukas Endreß schoss die Kugel zum 3:1 für die SG Sindringen/Ernsbach über die Linie (37.). Für den nächsten Erfolgsmoment der SG Sindringen/Ernsbach sorgte Robin Winkler (56.), ehe Felix Stürzl das 5:1 markierte (67.). In der 75. Minute lenkte Julian Winkler den Ball zugunsten des VfL Mainhardt ins eigene Netz.

Von der Partie Untermünkheim – Neuenstein (3:0) ging uns kein Spielbericht zu.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019