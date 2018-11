Wachbachs Gegner völlig überfordert

Sindringen/Ernsbach – Niedernhall/Weißbach 2:0 Tore: 1:0 Fabio Roth (30.) 2:0 Fabio Roth (47.). – Zuschauer: 380.

Die Herangehensweise der beiden Teams war früh zu erkennen. Während die verletzungsgeplagten Gäste versuchten, aus ihrer kompakten Defensive mit überfallartigen Kontern zu Torchancen zu kommen, überließen sie dem Gastgeber die Spielkontrolle. Erst in der 21. Spielminute hatte Fabio Roth, der letzte Woche noch das Spitzenspiel in Michelfeld verpasst hatte, die erste richtig gute Einschusschance. Nach seinem Alleingang schob er aber das Leder am langen Pfosten vorbei. Fast im Gegenzug dann das 0:1, als der Versuch von Marco Klappenecker knapp am Torpfosten vorbeistrich. In der 30. Spielminute dann aber doch der erwartete Führungstreffer, als Fabio Roth das genau getimte Zuspiel von Robin Winkler in die Maschen setzte.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte der nächste Nackenschlag für die Gäste. Der an diesem Tag wohl auffälligste Spieler auf dem Platz, Valentin Gronbach, legte Fabio Roth das Leder perfekt in den Lauf, dieser umspielte noch Torhüter Hannes Kerl, und erzielte ganz abgeklärt das 2:0. Zwar stand die Defensive der Niedernhaller um ihre körperlich robuste Innenverteidigung recht sicher, doch in der Offensive wurde deutlich Stoßstürmer Kim Foss vermisst, den die Gastgeber im Vorjahr einfach nicht in den Zugriff bekamen. Nach Spielerwechseln wurde der Spielfluss in der zweiten Spielhälfte unterbrochen und so hatten die beiden Teams erst in der Schlussphase die eine oder andere Chance zur Ergebniskosmetik. Während bei der Heimelf Yannik Lotfi, mit seinem Kopfstoß, und Timo Hübsch mit seiner Direktabnahme den dritten Treffer verpassten, hatte auch der eingewechselte Marius Schmitt eine vielversprechende Möglichkeit doch noch den späten Anschlusstreffer zu erzielen. So blieb es aber letztlich beim 2:0-Derbysieg in einem umkämpften, aber doch weitgehend fairen Kochertalderby vor ansprechender Kulisse.

Untermünkh. – Altenmünster 2:1 Tore: 0:1 Jan Rötlich (71.), 1:1 Kevin Reinwald (81.), 2:1 Florian Immel (82. FE). – Zuschauer: 120.

Was war das denn? Wohl die schlechteste Leistung in der Saison 2018/2019 des VfR. Sicher es waren ein paar Spieler krank und mit Florian Immel fehlte das Rückgrat im Mittelfeld. Die einfachsten Sachen wollten nicht funktionieren. Von Anfang an findet Grün-Weiß nicht ins Spiel und bei den Gasgebern geht wenigstens kämpferisch etwas. So war das Niveau des Spiel sehr überschaubar. Die erste Chance für Tura nach Angriff über rechts. Am langen Pfosten war Stefan Kolb frei. Torspieler Kai Wiedmann konnte klären. Erste gelungene Aktion des VfR von Jan Rötlich nach guter einer halben Stunde. Er setzt sich zentral am Strafraum durch. Der Torspieler der Gäste ist Endstation. So wurden mit 0:0 die Seiten gewechselt.

Beim VfR ging aber kein Ruck durch die Mannschaft. Sehr unkonzentriert und fahrig ging es auch im zweiten Durchgang weiter. Der VfR hatte Glück, dass die Gastgeber mit ihren Chancen ganz fahrlässig umgingen. Zunächst war es Vincent Butzer, der nach dem Torspieler Kai Wiedmann einen Moment gezögert hatte, die Chance liegen ließ (67.). Eine Zeigerumdrehung später herrschte im VfR-Strafraum Unordnung und keiner der Tura-Spieler brachte den Ball über die Linie. Dann doch zweimal der VfR. Zunächst wurde Jan Rötlich gut angespielt. Sein Schuss war aber zu zentral abgegeben. Der Torspieler hatte keine Mühe (73.). Dann war es Oliver Purtscher, dem frei vorm Tor etwas die Nerven versagten. Torjäger Jan Rötlich schoss dann das 1:0 für den VfR. Der Ball kam auf die linke Seite, wo David Paulo am herauseilenden Torspieler scheiterte. Den Abpraller nahm sich dann Jan Rötlich vor und im zweiten Versuch war der Ball im Netz. Aus dieser Führung konnte Grün-Weiß aber keine Sicherheit gewinnen. Untermünkheim schlug auch verdient zurück. Ein Schuss auf den Kasten des VfR. Torspieler Kai Wiedmann brachte die Handschuhe noch dazwischen, aber am langen Pfosten stand Kevin Reinwald frei und schoss zu Ausgleich ein. Kurz darauf eine ungeschickte Aktion der VfR-Abwehr im Strafraum. Die Fans der Gastgeber hatten zuvor schon immer mal Strafstoß gefordert und diesmal zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Anil Öztürk ließ sich die Chance zur Führung nicht entgehen. Sehr routiniert traf er vom Strafstoßpunkt. Es ist noch keine Winterpause für den VfR, auch wenn das Spiel in Untermünkheim den Anschein hatte.

Hessental – Obersontheim 1:1 Tore: 0:1 (12.) Andrey Nagumanov, 1:1 (54.) Roman Otto.

In einem Derby mit wenigen Höhepunkten trennten sich die Gäste aus Obersontheim und der TSV am Ende mit einem 1:1-Unentschieden. Natürlich hatte der Tabellenzweite über die gesamten neunzig Minuten die klar höheren Spielanteile und am Ende auch die wenigen Torchancen mehr zu verzeichnen, doch die zwingenden Aktionen blieben aber aus. Letztendlich haben sich die Hessentaler auf Grund einer guten kämpferischen Leistung den Punkt aber auch verdient. Die Hausherren haben an Hand der eigenen Torchancen quasi das Maximum aus der Partie für sich herausgeholt. Es begann für die Hessentaler aber alles andere als gut, bereits nach zwölf Minuten musste TSV-Keeper Uwe Kopp den Ball aus dem Netz holen. Nachdem er einen Schuss aus kurzer Distanz noch abwehren konnte, stand Andrey Nagumanov goldrichtig und konnte zum 0:1 für die Gäste abstauben. Die Gäste blieben weiterhin das aktivere Team und hatten in der Folgezeit Pech, als ein Schuss aus zwanzig Meter nur an den Pfosten sprang. Erst in der 36. Minute kam das erste Lebenszeichen vom TSV, doch Yannick Frey setzte den Ball aus kurzer Distanz über den Querbalken. Praktisch mit dem Seitenwechsel hatten die Hausherren dann zum zweiten Mal Glück, ein Kopfball von Andrey Nagumanov landete erneut nur am Pfosten. Somit blieb die Partie auch nach dem Seitenwechsel noch offen und Hessental bemühte sich um den Ausgleich. Nach einem Schuss von Daniel Schiele in der 54. Minute konnte der Gästekeeper den Ball nicht festhalten und Roman Otto gelang es die Kugel zum Ausgleich über die Linie zu stochern. Die Gäste aus Obersontheim wollten sich mit dem Remis natürlich nicht zufrieden geben und erhöhten immer mehr den Druck auf das TSV-Gehäuse. Klare Torchancen sprangen gegen die im gestrigen Spiel gut stehende Defensive der Hessentaler aber nicht mehr heraus. Die Hausherren hatten nach dem Ausgleich aber auch nichts mehr hinzuzusetzen und müssen am Ende mit der Punkteteilung gegen Obersontheim natürlich zufrieden sein.

Markelsheim/Elpersheim – Michelfeld 1:0 Tore: 1:0 Marc-Andre Metzger (89. Minute). – Zuschauer: 80.

Die SGM begann die Partie druckvoll und konnte bereits in den ersten Minuten Chancen erarbeiten, die jedoch von Michler und Bender nicht genutzt werden konnten. Der TSV Michelfeld kam bei perfekten äußeren Bedingungen nach 15 Minuten besser in die Partie und konnte sich ebenfalls erste Einschussmöglichkeiten erarbeiten. Noch vor der Pause hatte die SGM durch Stürmer Wischke eine gute Freistoßgelegenheit, die jedoch aus 25 Meter vom guten Gästetorwart vereitelt wurde. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, beide Teams spielten weiter voll auf Sieg. Die Erlösung kam für die Einheimischen in der Schlussphase, als der eingewechselte Metzger einen von Wischke getretenen Eckstoß geschickt in Seeler-Manier mit dem Hinterkopf in das Toreck verlängerte. Im Anschluss warf der TSV noch einmal alles nach vorne. Die Bemühungen konnten jedoch von der Heimabwehr geschickt verteidigt werden. Nach den obligatorischen drei Minuten Nachspielzeit beendete der souveräne Unparteiische Edgar Reichel die faire Begegnung.

Wachbach – Braunsbach 8:0 Tore: 1:0 (14.), 2:0 (19.) Felix Gutsche, 3:0 (20.) Florian Schlund, 4:0 (22.) Sebastian Kißling), 5:0 (29.) Florian Schlund, 6:039.) Felix Gutsche, 7:0 (67.) Simon Kißling, 8:0 (74.) Felix Gutsche. – Zuschauer: 150.

Der SV Wachbach feiert einen 8:0 Heimerfolg gegen überforderte Gäste aus Braunsbach. Nach sechs Spielminuten spielte Dörner den eingelaufenen Gutsche frei, dieser schob zum vermeintlichen 1:0 ein, doch der gut leitende Schiedsrichter Mistr sah eine vermeintliche Abseitsstellung. Wachbach spielte weiter mit viel Spielwitz nach vorne. Gerner und Kißling bauten das Spiel immer wieder mit überlegten Pässen auf, und nach 18. Spielminuten verwertete Torjäger Gutsche einen tollen Steilpass von Gerner zum 1:0. Nur wenige Spielminuten später erhöhte Gutsche nach einem Zuspiel von Scheidel auf 2:0. Nach einer Ecke von Gerner köpfte der freistehende Schlund zum 3:0 ein. Bereits in der 20. Spielminute schloss Kißling einen Volleyschuss in den Torwinkel zum 4:0 ab. Schlund und Gutsche belohnten ihre gute Leistung mit zwei weiteren Treffern zum 6:0 Halbzeitstand.

Kurz nach der Pause hat Braunsbach seine beste Möglichkeit zum Ehrentreffer, doch Wachbachs Keeper Hadamek parierte den Foulelfmeter bravourös. Auf der Gegenseite war der kurz zuvor eingewechselte Hofmann nur mit einem Foul im Strafraum zu stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Gutsche eiskalt zum 7:0. Den Schlusspunkt zum 8:0 setzte Wachbachs Spielführer Kißling, als er eine Flanke von Schlund zum 8:0 abschloss. Am Ende steht ein verdienter Heimsieg im Sportpark für den SVW gegen äußerst schwache Gäste aus Braunsbach.

Ilshofen II – Bühlerzell 1:4 Tore: 0:1 Krupp (23. in.), 1:1 Hörger (34. Min.), 1:2 Hägele ( 47. Min.), 1:3 Krupp ( 65. Min. ), 1:4 Zühlke ( 65. Min.).

Der TSV Ilshofen II konnte nicht an die Leistung der vergangenen Spiele anknüpfen und verlor verdient mit 1:4 gegen eine starke Bühlerzeller Mannschaft. In den ersten Minuten wogte das Spiel hin und her, ohne zwingende Chancen auf beiden Seiten. Nach 23 Ninuten ging Bühlerzell mit 0:1 in Führung; Torschütze Philipp Krupp. Danach spielte Ilshofen etwas stärker und kam in der 34. Minute durch Markus Hörger zum verdienten 1:1 Ausgleich. Beide Teams hatten noch die eine andere Chance, doch mit dem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt. Bühlerzell kam wacher vom Pausentee und erzielte in 47. Minute durch Niko Hägele das 1:2. Ilshofen hatte dann Möglichkeiten zum Ausgleich, doch Bühlerzell verteidigte geschickt. Benjamin Hoffmann wurde im Strafraum in der 60. Minute elfmeterreif gefoult, doch der Pfiff des Schiedsrichter blieb zur Überraschung der zahlreichen Zuschauer aus. In der 65. Minute erhöhte der Bühlerzeller Philipp Krupp auf 1:3. Ilshofen war jetzt etwas von der Rolle und so kam Bühlerzell in der 67. Minute zum 1:4 durch Fabian Zühlke. Weitere Chancen der Bühlerzeller machte Ilshofens Torspieler Valentin Dambach zu Nichte. So blieb es beim verdienten Sieg der Gäste.

Dünsbach – Mulfingen 3:0 Tore: 1:0 Manuel Kappes (43.), 2:0 Tilman Naundorf (68.), 3:0 Luca Gronbach (81.)

Dünsbach gewinnt sein letztes Heimspiel der Vorrunde verdient gegen Mulfingen und kann sich auf dem 5. Platz festsetzen. In den Anfangsminuten kam keine Mannschaft gefährlich vor die Tore. Die Mulfinger hatten dabei etwas mehr Spielanteile, kamen aber nicht zwingend vors Tor. Nach 18 Minuten tauchte Dünsbach erstmals gefährlich vor dem Mulfinger Gehäuse auf, allerdings verpasste Tilman Naundorf Patrik Otterbachs Flanke knapp. Vier Minuten später wird’s erstmals brenzlig vor dem Dünsbacher Tor.

Die Dünsbacher vertändelten den Ball im Aufbau, so dass Thomas Binder mit einem Schuss aus 18 Metern Jens Kostan zu einer Glanzparade zwang. Dünsbach war im Anschluss um Kontrolle bemüht, und kam lediglich nach Standards zu Halbchancen. In der 43. Minute dann die Dünsbacher zum Tor. Die hochstehende Mulfinger Abwehr mit einem Doppelpass zwischen Manuel Kappes und Tilman Naundorf ausgehebelt. Der frei aufs Tor laufende Kappes lässt sich diese Chance nicht entgehen und schiebt ins lange Eck ein. Im zweiten Durchgang spielte Dünsbach deutlich konzentrierter und kommt immer wieder zu guten Chancen. Eine solche nutzt Tilman Naundorf in der 68. Minute zum 2:0. Wieder wurde die die Abwehr mit einem Pass von Grahm in die Schnittstelle überwunden. Mulfingen fehlten die Mittel, um den Dünsbacher Sieg noch zu gefährden. So war der eingewechselte Luca Gronbach mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck zum 3:0 erfolgreich (81.). Mulfingen kam mit einem Schuss, der knapp übers Tor ging, noch einmal gefährlich vors Tor, so dass Dünsbach einen verdienten Heimsieg feiern kann.

Mainhardt – Neuenstein 2:6 Tore: Fabian Wohlschläger (14.), Jonas Müller (36., 47.), Phillipp Hägele (44.), Florian Langer (55., 71., 77.), Denis Sailer (63.).

Von dieser Partie ging uns kein Spielbericht zu.

