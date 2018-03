Waldhausen etwas glücklich weiter ungeschlagen

Anzeige

Bereits in der vierten Minute setze T. Haas einen 30-Meter-Freistoß unhaltbar für FC-Keeper Bethäuser in den Winkel. Die Platzherren blieben am Drücker. A. Galm scheiterte am aufmerksamen Bethäuser. In der 15. Minute antworteten die Gäste mit Platanov, der knapp verzog. In der Folgezeit gab es gute Gelegenheiten durch Gramlich für den FVL und Hack für den FC. In der 26. Minute fiel überraschend der Ausgleich, als Penners Flachschuss diagonal den Strafraum passierte und im langen Eck einschlug. Die Gäste bekamen nun mit langen Flugbällen etwas Oberwasser und setzten ihr gefährliches Sturmtrio in Szene. FVL-Trainer Hüsken ließ das Abwehrzentrum verdichten und somit blieb die FVL-Abwehr zumeist Sieger. Nach dem Wechsel hatten die Gäste ihrem Keeper Bethäuser zu danken, der gegen Mare klärte und einen Haas-Freistoß glänzend entschärfte. In der 66. Minute gelang dem ausgezeichneten B. Ehler nach einem Eckball die 2:1-Führung. Nach einigen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen erzielte Reimann in der 80. Minute von der Strafraumgrenze den Ausgleich. In der 89. Minute machte Hack nach einem Freistoßabpraller das 2:3.

Berolzheim/H. – TSV Buchen II 0:0

In einem ausgeglichenen Spiel standen oft der Kampf und ungenaue Zuspiele im Vordergrund. So war es mehr als gerecht, dass die Gäste das Elfmetergeschenk der Einheimischen kurz vor Schluss nicht zu ihren Gunsten nutzten, da der einheimische Keeper den Strafstoß parierte. Drei Pluspunkte auf der Habenseite hatte in der spielerisch schwache Partie auch keine der beiden Mannschaften verdient.

Adelsheim/O. – Sindolsh./R.II 2:1

Auf schwer bespielbarem Platz entwickelte sich ein interessantes Spiel, in dem sich die Gäste zu Beginn cleverer verhielten. Geider blieb es vorbehalten, den ersten Treffer zu setzen. Nach einem Sprint wurde er gefoult und schloss den fälligen Freistoß zum 1:0 für die Gäste ab. Danach setzte die SpG wütende Angriffe, doch Torwart Fechner, bester Mann auf dem Platz, hielt die Gäste im Spiel. In der zweiten Hälfte war die SpG die tonangebende Mannschaft, doch es dauerte bis zur 72. Minute, als Günther nach Freistoß im dritten Nachschuss traf. In der 80. Minute wurde Engel im Strafraum von den Beinen geholt, und Almousa erzielte den 2:1-Siegtreffer.

SV Waldhausen – Krautheim 2:2

Beide Mannschaften spielten zu Beginn nach vorne und Beck prüfte den einheimischen Torwart Weckbach bereits in der vierten Minute. In der 16. Minute tankte sich Goldschmidt über links durch, doch bei seinem Pass auf den in der Mitte freistehenden Mechler pfiff der Schiedsrichter Abseits. Danach war der SVW feldüberlegen, ohne jedoch große Chancen herauszuspielen. Die beste vereitelte Schlussmann Heck im Tor des TSV, als er einen Freistoß von Kapitän Wagner fast aus dem Winkel fischte. In der 39. Minute köpfte Schell einen Eckball von Arndt knapp neben das linke Tordreieck. Die zweite Hälfte gehörte Torwart Schulz, denn weder Hamrita noch Schnorr oder der eingewechselte Nolde überwanden ihn. So kam es, wie es kommen musste: Bereits in der 50. Minute erzielte Ziegler das 1:0 und in der 73. war es Filser wiederum nach einem Konter, der das 2:0 für die Gäste markierte. Danach drückte der SVW und zwei Mal Arndt erzielte in der Schlussphase den vom Zeitpunkt her zwar glücklichen, doch letztendlich verdienten Ausgleich.

VfB Altheim – Schloßau/M. II 7:0

Im Spiel zweier ungleicher Mannschaften war die Entscheidung schnell gefallen. Dem Treffer von L. Thaqi in der dritten Minute war ein schöner Pass von Ehmann vorausgegangen. In der 17. Minute war es B. Geider, der den Ball ins lange Eck schlenzte und gleich anschließend eine Flanke von Berlinger erfolgreich verarbeitete. Patrick Weiß gelang ein schöner Pass, den Berlinger dankend annahm und verwandelte. Den fünften Treffer erzielte wiederum Geider, der bei einem Freistoß am schnellsten schaltete. In der zweiten Hälfte fielen noch zwei Treffer, bei denen Berlinger mit von der Partie war. Den ersten legte er Jawad vor, den zweiten machte er selbst, freistehend und mit dem Kopf. Liridon hatte punktgenau geflankt.

Sennfeld/R. – SV Schlierstadt 1:1

Im ersten Pflichtspiel im Jahr 2018 empfing die Spielgemeinschaft Sennfeld/Roigheim den Tabellendritten aus Schlierstadt. Dieser hatte schon nach drei Minuten die erste Chance nach einem groben Abwehrfehler der Heimmannschaft. Im Verlauf der ersten Hälfte war die SG spielbestimmend, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Der Gegner war mit Konterangriffen immer gefährlich. In der zweiten Hälfte wurde die SG zunehmend stärker, und es dauerte bis zur 58. Minute, ehe B. Tschürtz auf Vorlage von O. Fahr das verdiente 1:0 markierte. N. Karrer war es dann, der fünf Minuten später mit einem Lattentreffer Pech hatte. Kurz vor Spielende erzielten die Gäste durch einen der wenigen Entlastungsangriffe den Ausgleich. Bei diesem Ergebnis, das der ordentlichen Leistung des Gastgebers nicht ganz entsprach, beendete der Schiedsrichter die Begegnung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018