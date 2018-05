Waldhausen kann Aufstieg eintüten

Anzeige

FC Hettingen – SV Schlierstadt. Das ist die „Knaller-Partie“ des 25. Spieltags. Mit einem Erfolg der Heimelf kann die Wolf-Truppe den Schlierstadtern jegliche Hoffnung auf einen direkten Aufstieg nehmen. Der SVS, zur Winterpause noch Zweiter und mittlerweile von Hettingen auf diesem Rang abgelöst, hat auswärts allerdings erst ein Spiel verloren. Deshalb sollte die Freude über die Chance, mit einem Sieg beim FC wieder auf Platz 2 zu klettern, größer sein als die Angst vor dem Aufstiegs-Aus. Bereits das Hinspiel hat der SVS 2:0 gewonnen.

SV Großeicholzheim – SV Ballenberg. Nach teils derben Klatschen haben die Großeicholzheimer ihr Nachholspiel gegen Altheim nun „nur“ 1:2 verloren. Das kann man, auch wenn es etwas despektierlich klingt, als Zwischenerfolg bezeichnen. Mit acht Punkten Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz sollte in dieser Richtung nichts mehr passieren – außer: Man verliert gegen den Drittletzen Ballenberg...

Sindolsheim/Rosenberg II – Berolzheim/Hirschlanden. Hier ist eine ausgeglichene Begegnung zu erwarten, bei dem die vielbesungene Tagesform entscheiden wird.

SpG Adelsheim/Oberkessach – SV Waldhausen. Mit einem Sieg in Adelsheim würden die Gäste den Aufstieg (die Meisterschaft nur, wenn Hettingen nicht gegen Schlierstadt gewänne) perfekt machen. An der Rückkehr in die Kreisliga zweifelt in Waldhausen sowieso keiner mehr, weshalb die Party schon vorbereitet sein sollte. Allerdings gilt es, mit der SpG noch ein Schwergewicht der A-Klasse aus dem Weg zu räumen.

