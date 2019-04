Waldhausen verschafft sich Luft

VfB Sennfeld/R. – Höpfingen II 7:1

Vor guter Kulisse gingen die Hausherren von Beginn an konzentriert zur Sache. Der VfB ließ den Ball laufen und nach klasse Auflage von Benny Tschürtz netzte Lucas Felke bereits nach sechs Minuten von der Strafraumkante überlegt zur Führung ein. Sennfeld/Roigheim blieb weiter am Drücker und in der 24. Minute flankte Nuno nach einer Eckballserie auf den Kopf von B. Tschürtz, dieser ließ Keeper Ekinci aus kurzer Distanz keine Chance: 2:0. Der TSV Höpfingen II zeigte nun auch, dass er Fußball spielen kann und prompt fiel in der 31. Minute nach schöner Kombination der Anschlustreffer durch Biringer. Doch nur fünf Minuten später stellte Nikola Vintonjak nach Freistoß von Felke per Kopf den alten Abstand wieder her. In der 44. Minute setzte sich der gleiche Spieler gegen zwei Gegenspieler durch und flankte präzise auf Alex Fahrbach, der volley aus 16 Metern zur verdienten 4:1-Pausenführung einschoss. Gleich nach der Halbzeit sah man einen tollen Auftritt von Nuno, der mit dem Ball in den Strafraum wirbelte und gekonnt zum 5:1 einschob. Nach zahlreichen weiteren Chancen durch Nuno, Balb und Wall gegen einen müder werdenden Gegner erzielte Vintonjak in der 67. Minute nach schönem Direktspiel das 6:1. Danach setzte Felke einen Freistoß an den Querbalken, ehe Vintonjak mit seinem dritten Treffer in der 81. Minute nach feinem Doppelpass mit Balb den 7:1-Endstand markierte. Der Schiedsrichter leitete das faire Spiel souverän.

Erfeld/Gericht. – FC Hettingen 2:0

Die SG begann mit einem Traumstart. Bereits in der vierten Minute stand D. Keilbach goldrichtig und schob zum 1:0 ein. Im weiteren Verlauf war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen zwingenden Aktionen in Strafraumnähe. Nach 30 Minuten musste ein Gästespieler mit „Gelb-Rot den Platz verlassen. Wie zu Spielbeginn, saß auch in der 2. Hälfte der erste Torschuss. D. Keilbach steckte den Ball auf A. Kohler durch und dieser verwandelte sicher zum 2:0 (47.). Der Gast versuchte, in Unterzahl mit langen Bällen auf den agilen D. Platonov zum Erfolg zu kommen, doch die Hintermannschaft der SG stand meist sicher. Gute Chancen gab es erst wieder in den letzten 15 Minuten. Mehrmals hatten die Gastgeber die Möglichkeit zum dritten Treffer, doch es wurde zu ungenau abgeschlossen oder die Stürmer scheiterten an Torwart Klopf. Dieser „Dreier“ verschafft der SG Luft im Abstiegskampf.

Gommersd. II - Hardheim/B. 4:0

der 4:0-erfolg für den VfR Gommersdorf II gegen Hardheim/Bretzingen war nie gefährdet. Bereits nach fünf Minuten brachte Spielertrainer Michael Lieb seine Farben in Führung. VfR-Youngster Luca Schaffhauser traf per Kopfball nur das Außennetz und kurze Zeit später wurde sein Abschluss von der Torlinie gekratzt. Erneut Michael Lieb erzielte nach schöner Vorarbeit von Reuther das 2:0 (33.). Hardheim/Bretzingen entwicklete in der Offensive keine Durchschlagskraft und wurde per Konter von Schaffhauser mit dem 3:0 eiskalt erwischt (40.). In der zweiten Hälfte verlor die Partie an Tempo. Gommersdorf ließ keine Chancen für die Gäste zu und hätte durch Klohe endgültig den Deckel drauf machen können, doch Hardheims Keeper Beger parierte gekonnt. Es dauerte bis zur 88. Minute, ehe Julian Reuther den Endstand besorgte.

FC Schweinberg - FC Schloßau 2:4

Beim Spiel FCS gegen FCS erwischten die Gäste den besseren Start. Mit langen Bällen, häufig über die schnellen Außenspieler, stellten sie die Heimelf wiederholt vor Probleme. Mit zunehmender Spielzeit kam Schweinberg besser ins Spiel, geriet aber nach einer halben Stunde doch in Rückstand: Böhm reagierte nach einem Pfostenabpraller am schnellsten und ließ Torhüter Baumann keine Chance. In der 50. Minute gab es die Möglichkeit zum Ausgleich durch Foulelfmeter. Streun wurde gefoult, trat selbst an, vergab aber. Schelmbauer traf fünf Minuten später aus 20 Meter nur die Latte. Besser machte es auf der Gegenseite Gornik und es stand 0:2. Reimann verkürzte in der 75. Minute aus 1:2, doch kurz später stellte Link den alten Abstand wieder her. Turbulent war die Schlussphase, als Streun seinen Gegenspieler den Ball abluchste und zum 2:3 einschob. Schweinberg wollte nun den Ausgleich, doch die Gäste machten in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter alles klar.

FC Donebach – TSV Mudau 2:5

Bei herrlichem Fußballwetter bot sich den zahlreichen Zuschauern in der ersten Hälfte ein Spiel mit vielen Höhepunkten. Den ersten Treffer erzielte früh Michael Schnetz, der nach einem langen Ball von Halli per Kopf über den Torwart einnetze. Doch bereits im Gegenzug glich der TSV aus. In der zwölften Minute verwandelte Neubig einen Eckball direkt zur 2:1-Führung für die Heimelf. Die „Grün-Weißen“ starteten gut in ein Spiel, das durch viele kleinere Fouls geprägt war. Äußerst unglücklich, aus Sicht des FC, glichen die Gäste durch ein Eigentor aus, und in der Nachspielzeit fiel sogar noch das 3:2 für die „Hauptstädter“. Dambach schnürte seinen Doppelpack, nach mehreren missglückten Rettungsversuchen der FC-Hintermannschaft. Nach der Pause war der FC Donebach bemüht, aber es fehlte die nötige Durchschlagskraft. Man agierte mit langen Bällen, doch Chancen blieben Mangerware. Mudau erhöhte sogar noch durch Haber und Geier auf 5:2. Letztendlich ein nicht ganz unverdienter Sieg für die Gäste, die gerade in der zweiten Hälfte ihre Chancen vorne eiskalt nutzten. Für die „Grün-Weißen“ bleibt der Ärger über viele unnötige und vermeidbare Gegentreffer.

SV Seckach – Spvgg. Hainstadt 0:2

Die Gäste waren zu Beginn die etwas bessere Mannschaft. Seckach versteckte sich jedoch keineswegs und gestaltete die Partie im ersten Durchgang ausgeglichen. Torhüter Noe entschärfte einen Freistoß und im Gegenzug nutzte Erfurt den Patzer von Hainstadts Goalie nicht zur Führung. Nachdem sich die Seckacher Hintermannschaft nicht einig war, nutzte Camicia die Gelegenheit und brachte seine Farben mit dem Halbzeitpfiff in Führung. Nach dem Wechsel waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, ohne sich jedoch Torchancen zu erarbeiten. Erst ab der 60. Minute kamen die Hausherren immer besser in die Partie und hatten einige gute Möglichkeiten durch Erfurt. So kam es wie es kommen musste: Einen Konter in der Nachspielzeit setzte wiederum Camicia zum aus Seckacher Sicht unglücklichem 0:2 in die Maschen.

Waldhausen – Götzingen/E. 3:0

Der Gast hatte zunächst die besseren Chancen, die größte in der zehn Minute, als der Ball nach einem Kopfball an die Latte im Nachsetzen glücklich geklärt wurde. In der 22. Minute die nächste Großchance für den Gast, als Alex Häfner durchging, doch Weckbach im Tor des SVW rettete. Doch danach hatten die Einheimischen die bessren Chancen, und kurz nachdem Leopold alleine vor Popp auftauchte und den Ball vorbeischoss,war es Kirmse (35.), der seine Farben in Führung schoss. Nach der Pause erzielte M. Goldschmidt nach toller Vorarbeit von Schnorr das 2:0. In der 80. Minute war es Kapitän Schnorr, der per wuchtigem Kopfball die Zuschauer erlöste und den 3:0-Endstand herstellte. Ein glücklicher, aber letztendlich verdienter Sieg für den SVW; zumal der Gast auch in Halbzeit zwei den Ball an die Latte donnerte. Es wäre das 1:2 gewesen.

VfB Heidersbach – Rosenberg 0:5

In der Partie gegen den Tabellenführer waren die Gastgeber zu Beginn gleichwertig und verbuchten in der vierten Minute auch die erste Einschussmöglichkeit. Nach einer Eckballserie kam Ch. Scheuermann an der Strafraumgrenze zum Abschluss und Keeper Krauth musste sich mächtig strecken. Auf der Gegenseite bot sich Volk nach einem weiten Ball von Breitinger die erste Chance, doch er verzog. Nach dem Wechsel bestimmten die Gäste mehr und mehr das Geschehen, und doch war die Führung nach 51 Minuten aus VfB-Sicht unglücklich, denn nach einer unübersichtlichen Situation kam einmal mehr Breitinger an den Ball und sein „Kullerschuss“ trudelte irgendwie über die Linie. Noch einmal bot sich wenig später P. Rhein auf VfB-Seite die Chance zum Ausgleich, doch sein Kopfball war zu hoch angesetzt. Danach entschied Breitinger innerhalb von drei Minuten die Partie zugunsten des Tabellenführers. Zunächst durfte er nach einem Befreiungsschlag allein auf das Tor zulaufen, was er clever zum 2:0 nutzte und danach jagte er einen Freistoß aus 20 ;etern fulminant in die Maschen. Der Rest ist schnell erzählt: Rechner schloss in der 76. Minute einen Sololauf mit dem 4:0 ab und A. Gashi schaltete in der 84. Minute nach einem Freistoß am schnellsten und traf zum Endstand.

