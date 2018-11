Wald./L./H. II gefordert

Augen zu und durch: Sennfeld/R. II tritt in Laudenberg an. © Herrmann

Erstmals in dieser Saison finden alle Spiele zur selben Uhrzeit statt (siehe rechts). Jeweils keinen eigenen Treffer schossen die beiden sonntäglichen Gegner zuletzt – der FC Schweinberg II und die SpG Adelsheim/Oberkessach II. Allerdings hat Adelsheim/Oberkessach deutlich mehr Punkte geholt als der FCS II. Das Topspiel dieses Spieltages findet in einem anderen Landkreis statt, da Krautheim mit Westernhausen zusammenspielt und Westernhausen im Hohenlohekreis liegt. Acht Punkte liegen zwischen der SpG Krautheim/Westernhausen II und dem derzeit auf dem Relegationsplatz stehenden FC Zimmern. Beide Teams haben fast die gleiche Anzahl an geschossenen Toren. Auf heimischem Rasen empfängt die SpG Mudau/Schloßau II den FC Hettingen II. Beide Teams haben die beiden vergangenen Spiele nicht gewonnen und werden am Wochenende alles daran setzten, dies zu ändern. Wie auch in der Kreisklasse B1 (siehe oben) trifft das Tabellenschlusslicht, die SpG Waldhausen/Laud./H. II, auf den Ersten VfB Sennfeld/R. II. Die Favoritenrolle wird klar dem VfB zugeschrieben, welcher die vergangenen fünf Partien allesamt gewann. mg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.11.2018