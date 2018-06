„War nicht das Ziel aufzusteigen“

Anzeige

Vor einem Jahr noch im Abstiegskampf – in dieser Saison bis zum letzten Spieltag noch Chancen auf die Meisterschaft. Der SV Wachbach, Urgestein der Bezirksliga Hohenlohe, steht am Mittwochabend beim SKV Hochberg (Waldallee 70) bei Remseck am Neckar im ersten Entscheidungsspiel zur Relegation in die Landesliga-Staffel 1 dem Enz/Murr-Vertreter NK Croatia Bietigheim gegenüber (18 Uhr).

„Es war eine grandiose Saison 2017/18“, sagte Abteilungsleiter Jordan Murphy am Samstag bei der Rundenabschlussfeier im Wachbacher Sportpark Erpfental. Und wäre da nicht der Punktabzug aus der Partie in Neuenstein gewesen, der SV Wachbach hätte direkt aufsteigen können. So wie es bereits 1981 und 1995 gelang, als die Wachbacher als Bezirksligameister jeweils direkt in die Landesliga aufgestiegen sind. Allerdings war es jeweils nur eine Saison lang möglich, diese Liga zu halten.

Nun geht der vor dieser Saison nicht erwartete Weg also über die Relegation. Der Gegner heißt NK Croatia Bietigheim (gegründet 1969) und ist der älteste kroatische Fußballverein in Deutschland. Mit 22 Siegen und je vier Unentschieden und vier Niederlagen holte sich Bietigheim Platz zwei und erzielte dabei 97:37 Tore. In Zvonimir Zivic (19 Tore), Gino Rosso (14), Emal Gashi (10) und Gianluca Annunziata (9) hat Bietigheim vier Angreifer in seinen Reihen, die 52 mal trafen und damit mehr als die Hälfte der Bietigheimer Tore erzielten. Meister im Bezirk Enz/Murr wurde der SV Bietigheim mit sechs Punkten Vorsprung.