Weichen werden jetzt gestellt

Die Bundesliga-Fuballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim empfangen am Sonntag (11 Uhr) den SV Werder Bremen zum fünften Spieltag der Allianz Frauen-Bundesliga im Dietmar-Hopp-Stadion.

Die Partie gegen den derzeitigen Tabellenzehnten ist der Startschuss für eine richtungsweisende englische Woche. Chef-Trainer Jürgen Ehrmann: „Bisher ist es noch zu früh, ein Fazit zum Saisonstart zu ziehen. Die anstehende Woche mit den Spielen gegen Bremen, Freiburg und Borussia Mönchengladbach wird aber zeigen, in welche Richtung es für uns geht. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse gehen wir gegen den SV Werder als Favorit ins Spiel, das hat für uns aber keine Bedeutung. Letztendlich geht es darum, dass wir in jeder Begegnung ein bisschen besser werden und die Vorgaben umsetzen. Im Vergleich zur Partie in München wollen wir noch weniger Fehler im

Der SV Werder Bremen hat von den Teams der Frauen-Bundesliga einen der größten Kader und im Sommer überdurchschnittlich viele Neuzugänge dazugewonnen. Trainer Ehrmann: „ Zuletzt hat sich Bremen gegen den VfL Wolfsburg mit 0:3 aber gut aus der Affäre gezogen. Der Gegner wird uns am Sonntag kämpferisch sicherlich alles abverlangen. Viele der Bremerinnen sind groß gewachsen und spielen robust.“ pk

