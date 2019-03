Weikersheim bald nicht mehr einzuholen?

Wen man auch solche Spiele gewinnt, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen: Nach 0:2- beziehungsweise 2:3-Rückstand beim abgeschlagenen Schlusslicht in Klepsau behielt die SGM Weikersheim/Schäftersheim durch ein Eigentor der Gastgeber in der Nachspielzeit nicht nur ihre blütenweiße Auswärtsweste, sondern konnte ihren Abstand auf ihren schärfsten Verfolger SGM Taubertal/Röttingen von sechs auf acht Punkte vergrößern.

Durch einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern hat der nun spielfreie FC Creglingen nach Punkten zu den Unterfranken aufgeschlossen. Letztere erwarten nun in Röttingen den starken Aufsteiger aus Nagelsberg zum Verfolgerduell. Spitzenreiter SGM Weikersheim/Schäftersheim muss zweimal zuhause ran und hat die Chance, seinen Vorsprung weiter auszubauen: Zunächst kommt heute Abend die Spvgg. Gammesfeld nach Schäftersheim, am Sonntag ist der TV Niederstetten Derbygast an der Tauber. Der SV Edelfingen und die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim sollten sich vor eigenem Publikum gegen die Kellerkinder TSV Dörzbach/Klepsau und DJK Bieringen behaupten können. Ein Sechs-Punkte- Kampf geht in Apfelbach über die Bühne, wo der Drittletzte unbedingt seinen Heimvorteil gegen den punktgleichen SC Amrichshausen nutzen muss. Letzterer muss bereits heute Abend ein weiteres Auswärtsspiel in Wiesenbach bestreiten. Der zuletzt spielfreie FC Igersheim muss am Sonntag zum Lokalkampf nach Hollenbach, der SC Wiesenbach erwartet die SpVgg Gammesfeld zum Crailsheimer Altkreisderby.

Die Nachholspiele heute Abend:

SGM Weikersheim/Schäftersheim – Spvgg. Gammesfeld (Vorrunde 4:0): Nachdem der souveräne Tabellenführer beim abgeschlagenen Schlusslicht in Klepsau in allerletzter Minute einer Blamage entging, hat er nun zwei Heimspiele innerhalb von drei Tagen zu bestreiten. Gegen die Spvgg. Gammesfeld bedarf es heute Abend auf jeden Fall einer deutlichen Leistungssteigerung. Die Landwehr-Truppe, die zuletzt dem SV Edelfingen ein Remis abtrotzte, hat nur ein einziges ihrer letzten neun Spiele verloren.

SC Wiesenbach – SC Amrichshausen (Vorrunde 1:1): Der SC Wiesenbach kam am Sonntag mit 1:7 beim starken Aufsteiger in Nagelsberg unter die Räder, während der SC Amrichshausen sich durch den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden gegen den Tabellenzweiten SGM Taubertal/Röttingen erkämpfte. Auswärts gab es für den SCA allerdings bislang noch nichts zu erben – sechs Spiele- sechs Niederlagen, lautet die trostlose Zwischenbilanz. Hält sich auch der SC Wiesenbach schadlos?

Die Begegnungen am Sonntag:

SGM Weikersheim/Schäftersheim – TV Niederstetten (Vorrunde 3:0): Der TV Niederstetten zeigte gegen den Favoriten SGM Löffelstelzen/Bad Mergenheim eine gute Leistung, belohnte sich mit dem 1:1 aber nicht angemessen. Dennoch hat dieses Spiel sicherlich Auftrieb gegeben und die Vorbachtäler werden sich auch selbstbewusst der schweren Derbyaufgabe beim Spitzenreiter in Schäftersheim stellen. Schon im Hinspiel bot der TVN seinem Nachbarn besser Paroli als es das 0:3-Ergebnis vermuten lässt.

SGM Taubertal/Röttingen – FC Phönix Nagelsberg (Vorrunde 3:1): Die Unterfranken waren bislang der einzige Gast, der aus Nagelberg alle drei Punkte entführen konnte. Auswärts hat der Aufsteiger allerdings mit je drei Siegen, Unentschieden und Niederlagen lediglich eine ausgeglichene Bilanz. Die Unterfranken, die aus den ersten beiden Rückrundenbegegnungen nur einen Zähler retten konnten und den Fünf- Punkte-Vorsprung vor dem FC Creglingen einbüßten, müssen im Verfolgerduell gegen den Tabellenfünften alle Register ziehen, um einen weiteren Rückschlag zu vermeiden.

SV Edelfingen – TSV Dörzbach/Klepsau (Vorrunde 5:0): Es war zwar ein echtes Lebenszeichen, das Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau am Sonntag gegen den Tabellenführer von sich gab, allerdings bestätigte sich letztendlich aber einmal mehr die alte Fußball-Weisheit, dass auch Fortuna sich abwendet, wenn man hinten drin steht. Besonders bitter für die Jagsttäler war, dass der Siegtreffer des haushohen Favoriten SGM Weikersheim/Schäftersheim durch ein unglückliches Eigentor in der Nachspielzeit zustande kam. Nun muss der Abstiegskandidat zum Tabellenfünften nach Edelfingen, der schon im Hinspiel deutlich mit 5:0 triumphierte. Für den SVE, der sich in der Winterpause überraschend von Trainer Mehmet Pehlivan trennte und bis zum Saisonende von den beiden Mittelfeldspielern Andre Engert und Mario Fading in Zusammenarbeit mit Abteilungsleiter Christoph Auer gecoacht wird, ist natürlich ein Dreier obligatorisch.

SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – DJK Bieringen (Vorrunde 3:1): Auch für den Tabellenvierten SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim zählt im Heimspiel gegen den Vorletzten DJK Bieringen natürlich nur ein Sieg – schließlich hat man mit nur drei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten noch sehr gute Chancen auf die Aufstiegsrelegation. Die Gäste aus Bieringen bezwangen am Mittwochabend den FSV Hollenbach II in der Nachspielzeit mit 3:2 und sind mit 13 Zählern auf dem Konto nun punktgleich mit Amrichshausen und Apfelbach/Herrenzimmern.

Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern – SC Amrichshausen (Vorrunde 0:2): Der SC Amrichshausen sicherte sich ein Remis gegen die SGM Taubertal/Röttingen, die DJK Bieringen gewann gegen den FSV Hollenbach II – somit haben die beiden Künzelsauer Altkreisvertreter nach Punkten zur Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern aufgeschlossen, die in Creglingen nichts zu bestellen hatte und mit 0:4 nach Hause geschickt wurde. Das Heimspiel gegen den punktgleichen SC Amrichshausen ist nun also ein echter Sechs- Punkte- Abstiegskampf. Gegen den Künzelsauer Teilortclub, der bislang auswärts völlig leer ausging, hilft der Spielvereinigung nur ein Sieg weiter.

FSV Hollenbach II – FC Igersheim (Vorrunde 2:1): Während der FSV Hollenbach II mit ausgeglichener Bilanz jenseits von Gut und Böse im Tabellenmittelfeld zu finden ist, muss der sich der FC Igersheim nach wie vor nach unten orientieren. Das punktgleiche Trio, das vor Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau platziert ist, hat nur drei Zähler weniger auf dem Konto als der Tabellenelfte, dessen ausgeglichenes Torkonto allerdings einen weiteren Punkt wert ist. Die zuletzt spielfreien Igersheimer können sich beim FSV Hollenbach II durchaus ausrechnen.

SC Wiesenbach – Spvgg. Gammesfeld (Vorrunde 2:0): Die beiden Crailsheimer Altkreisclubs liegen nicht nur geographisch sondern auch in der Tabelle recht nah beieinander. Die Platzherren belegen mit einem Punkt weniger auf dem Konto als die Gammesfelder den 10. Rang. Letztere sinnen nun auf Revanche für die 0:2-Heimniederlage im Hinspiel. Die Zuschauer dürfen sich auf ein völlig offenes Lokalderby freuen.

Spielfrei ist der FC Creglingen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019