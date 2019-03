Weikersheim siegt im Duell der Lokalrivalen

Die Nachholspiele am Freitag:

Weikersh./S. – Gammesfeld 1:3 Tore: 1:0 J. Müller (5.), 1:1 S. Jaumann (23.), 1:2 J. Götz (66.), 1:3 S. Hess (89.). – Zuschauer.: 60.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag – bereits in der fünften Minute verwandelte J. Müller einen Freistoß direkt, kurz darauf vereitele Albert im Tor der SGM den Ausgleich, welcher dann aber in der 23. Minute nach einem Abwehrfehler doch fiel. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, bei dem der Gast nach einer zu kurzen Kopfballabwehr und einem schönen Direktschuss von Götz in der 66. Minute in Führung ging. Im Anschluss probierten die Einheimischen alles, um zum Ausgleich zu kommen, ohne sich dabei aber große Chancen zu erspielen. Kurz vor Schluss erzielte Hess miteinem 20-Meter-Fernschuss das 3:1 für den Gast.

Wiesenbach – Amrichshausen 2:0 Tore: 1:0 Jannik Keidel (36.), 2:0 Beniamin Apetrei (73.).

Die Begegnungen am Sonntag: Weikersh./S. – Niederstetten 3:2 Tore: 0:1 (27.) Boris Laukenmann, 1:1 (34.) Yassine Zienecker, 2:1 (50.) Yassine Zienecker, 2:2 (60.) Max Schmidt, 3:2 (65.) Eigentor. – Zuschauer: 110.

Gegen den Lokalrivalen aus Niederstetten fuhr die Heimelf aufgrund der größeren Spielanteile und Torchancen eine verdienten Heimsieg ein. Von Beginn an wurde der TVN in die eigene Hälfte gedrängt, allerdings zunächst ohne sich klare Torchancen heraus zu spielen. Dagegen kamen die Gästen nach knapp einer halbe Stunde das erste Mal vors Tor der Heimelf und gingen gleich in Führung. Ein abgefälschter Pass in die Tiefe landete bei Boris Laukenmann, der frei vor Torwart Schober vollstreckte. Dies war wie ein Weckruf für die heimische SGM. Die Angriffe wurden von nun an zwingender. Nach einem hohen Ball vors Gästetor nutzte Yassine Zienecker das Zögern des Torwarts aus und verwandelte per Kopf zum Ausgleich. Die verdiente Führung für die Heimelf fiel dann fünf Minuten nach der Halbzeitpause. Zienecker war nach einem Eckball per Kopf zur Stelle. Nach einer Stunde Spielzeit egalisierten die Gäste die Führung als Max Schmidt einen Freistoß direkt an der Strafraumgrenze über die Maurer ins Tor schlenzte. Jedoch bereits fünf Minuten später hatte die Heimelf die passende Antwort parat. Ein gefährlich vors Tor getretener Freistoß wurde von einem Verteidiger des TVN unhaltbar per Kopf versenkt. In der restlichen Spielzeit investierten die Gäste mehr in ihr Offensivspiel. Die Heimelf konnte die sich nun bietenden Räume allerdings nicht nutzen um den Vorsprung auszubauen.

Apfelbach./H. – Amrichsh. 0:1 Eine extrem bittere und unnötige Niederlage kassierte die Spielvereinigung im ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen den direkten Konkurrenten aus Amrichshausen. Von Beginn an merkte man die Wichtigkeit dieses Spiels beiden Mannschaften an. In einem hitzigen Spiel erwischte die Heimelf den besseren Start und konnte sich auch einige Chancen herausarbeiten, die beste als Melber außen durchbrechen konnte und in der Mitte den frei stehenden Gotthardt bediente, der aber nicht mehr richtig hinter den Ball kam. Nach ca. 20 Minuten neutralisierte sich das Spiel und beide Mannschaften waren bemüht den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Auch nach der Pause wollte das erlösende Tor nicht fallen, als unter anderem Mrkonjic, Peppel und Gotthardt hochkarätige Chancen nicht nutzen konnten. So kam es wie es kommen musste und den Gästen gelang der unverdiente Führungstreffer als die Heimelf zum wiederholten Male den Ball nicht aus dem Gefahrenbereich bringen konnte und Schneider den Ball unbedrängt zur Führung einschob. Anschließend versuchte die Heimelf mit langen Bällen den Ausgleich zu erzielen. Die beste Chance hatte dabei Devlic, der frei vor dem Tor am Torwart der Gäste scheiterte. Kurz vor Ende der Begegnung wurde überraschender Weise zum Entsetzen aller Zuschauer noch ein Spieler der Heimelf des Feldes verwiesen, nachdem er zuvor ein harmloses Foul begangen hatte. Somit blieb es bei dem Sieg der Gäste, die einfach die abgeklärtere Mannschaft an diesem Tag war. Löffelstelzen/Mgh – Bieringen 2:1 Tore: 1:0 Edison Hajra (44.), 1:1 Bastian Stahl (78.), 2:1 Edison Hajra (88.). – Zuschauer: 80.

Die Partie auf dem Berg hatte nicht das höchste Niveau. Die DJK spielte zu Beginn defensiv und die SGM kam so nur schleppend vor das Tor der Gäste. Erst kurz vor der Halbzeitpause nahm die SGM Fahrt auf. Nachdem in der 43. Minute erst die Latte Bieringen vor einen Rückstand bewahrte, konnte in der 44. Minute Hajra einer Hereingabe den Ball ins Bieringer Tornetz versenken. Leider konnte die SGM nach der Halbzeit den Spielschwung nicht weiterführen. Abermals mühte man sich und nachdem in der 62. Minute ein SGM-Spieler mit Gelb/Rot vom Platz musste, kamen nun die Gäste immer mehr in Fahrt. In der 78. Minute gelange es den Gästen dann auch durch Stahl auszugleichen. Bieringen hatte noch weitere Tormöglichkeiten, die nur mit viel Glück geklärt werden konnten und die SGM hatte viel zu tun, um nicht unter die Räder zu kommen. Den Befreiungsschlag für die SGM gelang dann abermals Hajra, als er in der 88. Minute einen weiten Pass annehmen und den Ball über den herausstürmenden Bieringer Tormann ins Tor heben konnte.

Hollenbach II – Igersheim 0:1 Tore: 0:1 (70.) Domenic Blasic. - Zuschauer: 48.

Bis zur 70. Minute konnte die Hollenbacher Zweite das Spiel offen halten, als nach einem langen Ball Henning Westphal den Ball mit dem Kopf verlängerte und Domenic Blasic alleine Richtung Tor lief. Im Eins gegen Eins ließ dieser noch einen Hollenbacher Abwehspieler stehen und schob überlegt ein. Hollenbach warf nun alles nach vorne und versuchte den Ausgleich zu erzielen. Dieser sollte allerdings nicht mehr gelingen und so stand die Hollenbacher Zweite nach 90 Minuten wieder ohne Punkte da wie fünf Tage zuvor im Auswärtsspiel in Bieringen. Igersheim hingegen feierte den zweite Sieg im zweiten Spiel - Luft im Abstiegskampf.

Wiesenbach – Gammesfeld 3:0 Tore: 1:0 Benjamin Apetrei (32.), 2:0, 3:0 Danut-Georghita Esanu (34., 78.)

In einem weitgehend emotionslosen Derby feierte der SC Wiesenbach am Ende einen ungefährdeten Sieg. Dabei hatten die Gäste aus Gammesfeld den besseren Start. Bereits nach drei Minuten gab es den ersten Aufreger, als ein Schuss von David Weber von einer Wiesenbacher Hand aufgehalten wurde, der Schiedsrichter aber auf weiterspielen entschied. Kurz darauf konnte Wiesenbachs Keeper Jonas Hanselmann einen Schuss von Langenbuch mit einer schönen Parade gerade noch zur Ecke abwehren. Aus dieser folgte ein Kopfball von Andreas Schmieg, den der Goalie erneut mit einer sehenswerten reaktion entschärfte. Danach konnten sich die Gastgeber etwas vom Druck befreien und hatten dann Mitte der ersten Hälfte durch Semih Deeg und Beniamin Apetrei erste Möglichkeiten. Trotzdem kam die Führung der Gastgebe dann etwas überraschend. Gammesfelds Abwehr klärte nicht konsequent und Apetrei zog aus gut 16 Metern unhaltbar für Achim Dennecke ab. Nur zwei Minuten später nutzte Danut-Georghita Esanu ein Missverständnis zwischen Torhüter Dennecke und Timo Beck und baute aus. In der zweiten Hälfte hatte Gammesfeld deutlich mehr Ballbesitz, aber kaum echte Chancen. Die Gastgeber machten mit einem Konter den erneut Esanu zum Torefolg nutzte alles klar.

Edelfingen – Dörzbach/Kleps. 1:1 Tore: 0:1 Simon Köder (3.) 1:1 Andre Engert (68.).– Zuschauer: 100.

Dörzbach ging schnell per Elfmeter in Führung. Köder verwandelte sicher ins linke Eck. Daraufhin nahm Edelfingen das Spiel in die Hand und konnte sich einige Chancen herraus spielen.

Unteranderem trafen sie drei mal die Latte. Wegen der schlechten Chancenverwertung der Gastgeber ging es mit der Gästeführung in die Halbzeit. Dörzbach versuchte die knappe Führung zu verwalten und verteidigten tiefstehend. In der 55. Minute gab es eine umstrittene Rote Karte für Edelfingen. Dies änderte aber nichts am Spielverlauf. Edelfingen drückte auf den Ausgleich. Dieser gelang Engert, der einen Abpraller von dem guthaltenden Gästekeeper flach ins rechte untere Eck platzierte. Nun versuchte Edelfingen die Führung zu erzielen. Dies gelang aber nicht da Dörzbach/Klepsau kompakt verteidigt und oftmals die Konzentration beim Abschluss fehlte. Somit stand es nach 90 Minuten 1:1. Taubertal/R. – Nagelsberg 0:2 Tore: 0:1 Fabio Franz (22.), 0:2 Emjad Demjaku (48.).

Auch im dritten Spiel der Rückrunde verpasst die SGM den ersten Sieg und verlor auf heimischen Platz mit 0:2 gegen Nagelsberg. Auf schwer bespielbarem Geläuf entwickelte sich von Beginn eine umkämpfte, aber auch zerfahrene Partie. Beide Mannschaften versuchten das Mittelfeld mit langen Bällen zu überbrücken, um zu Gelegenheiten zu kommen. Chancen war jedoch zunächst auf beiden Seiten Mangelware. Nach einer Unachtsamkeit in der SGM-Defensive markierte Franz per Direktabnahme in der 22. Minute das 0:1. Trotz Führung brachten die Gäste mit teils überhart geführten Zweikämpfen eine besondere Schärfe ins Spiel. Die Schiedsrichterin verpasste es in dieser Phase leider das Spiel durch entsprechende Verwarnungen unter Kontrolle zu halten.

Zu allem Überfluss wurde der Heimelf in der 30. Minute noch ein Elfmeter verweigert, als der gegnerische Torwart Bastian Kammleiter im Sechzehner niederstreckte. Die SGM hatte sich in der Halbzeit viel vorgenommen. Das schnelle 0:2 durch Demjaku in der 48. Minute erstickte die Bemühungen im Keim. Trotz Feldüberlegenheit konnte die SGM die gute Gästedefensive nur selten ins Wanken bringen und verlor deshalb letztlich nicht unverdient mit 0:2.

