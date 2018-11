Weikersheim/S. baut den Vorsprung weiter aus

Niederstetten – Bieringen 6:1

Tore: 1:0 (35.) Jonathan Roth, 2:0 (44.) Boris Laukenmann, 2:1 (45.) Timo Holzinger, 3:1 (48.) Patrick Haag, 4:1 (54.) Boris Laukenmann, 5:1 (58.) Patrick Haag, 6:1 (88.) Marvin Landwehr. – Schiedsrichter: Dennis Arendt.

Im vorgezogenen Freitagabendspiel setzte sich der TV Niederstetten gegen den Tabellennachbarn aus Bieringen verdient durch. Nachdem die Jagsttäler anfangs gut ins Spiel gefunden hatten, bekamen die Niederstettener das Spiel unter Kontrolle. Nach 35 Minuten war es schließlich Jonathan Roth, der nach einem Zuspiel von Fabian Löber dem Bieringer Torwart keine Chance ließ.

Kurz vor der Pause baute Boris Laukenmann nach Vorarbeit von Moritz Esslinger den Vorsprung aus. Jedoch mussten die Hausherren mit dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer von Holzinger hinnehmen. Davon ließ sich die Heimmannschaft allerdings nicht beeindrucken. Ein Dreifachschlag kurz nach der Pause brachte innerhalb von zehn Minuten Tore von Haag, Laukenmann und wieder Haag, der die Entscheidung brachte. Kurz vor Schluss war es eine schöne Kombination der eingewechselten Michael Döhler und Marvin Landwehr, die Landwehr schlussendlich mit dem 6:1 krönte.

Apfelbach/Herrenzimmern – Wiesenbach 1:0

Tore: 1:0 (75.) Gotthardt. – Zuschauer: 100.

Einen verdammt wichtigen und verdienten Heimsieg gelang der Spielvereinigung gegen die Gäste aus Wiesenbach. Die Heimelf startete engagiert und druckvoll und drängte auf die Führung, ohne sich jedoch zunächst zwingende Aktionen herauszuspielen. Nach 20 Minuten neutralisierten sich die beiden Teams, so dass es kaum klare Chancen gab. Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte die Heimelf die Gäste früh unter Druck und wollte mit aller Macht den Führungstreffer. Die beste Chance hatte zunächst Peter Lanig, der frei vor dem Tor verzog. Auch danach war die Heimelf am Drücker. Angetrieben von den heimischen Zuschauern, gelang Marcel Gotthardt in der 75. Minute das erlösende und verdiente 1:0. Die Spielvereinigung spielte auch im weiteren Verlauf der Partie sehr diszipliniert und verteidigte sehr geschickt. In der 88. Minute bekamen die Gäste einen zweifelhaften Elfmeter, den jedoch Michael Brunner im Tor parieren konnte. Somit blieb es letztendlich beim knappen Heimsieg. Am nächsten Wochenende tritt die Spielvereinigung zum letzten Spiel in diesem Jahr um 14.30 Uhr samstags bei Taubertal/Röttingen an.

Nagelsberg – Löffelstelzen/Bad Mergentheim 3:2

Tore: 0:1 (8.) Tobias Vierneißel, 1:1 (10.) Ejmad Demaku, 1:2 (30.) Alexander Ilic, 2:2 (45.) Ejmad Demaku, 3:2 (56.) Ejmad Demaku.

Auf sehr gut bespielbaren Boden entwickelte sich von Anfang an ein gutes und rassiges Spiel gegen einen starken Gast aus Mergentheim/Löffelstelzen. Dieser erwischte einen Superstart und erzielte gekonnt das 0:1. Im Gegenzug wurde E. Demaku im Strafraum gefoult. Er verwandelte den Elfmeter selbst zum zwischenzeitlichen 1:1. Danach verteilen sich die Spielanteile auf beide Parteien. Nach einer halben Stunde Spielzeit wurden die Gastgeber ausgekontert. Ein SGM-Stürmer umkurvte Torwart Blumentritt und markierte das 1:2. Das brachte Nagelsberg völlig aus dem Konzept und die Gäste hatten zwei Riesenchancen, den Sack zuzumachen, aber D. Blumentritt konnte zwei Mal glänzend parieren. Mitten in dieser Drangphase köpfte Demaku zum bis dahin glücklichen 2:2-Halbzeitstand ein. Nach der Pause wurde die Heimelf besser. E. Demaku erzielte durch eine gute Direktabnahme nach einer mustergültigen Flanke von W. Baron, das 3:2 in der 56. Minute. Das gab dem Gastgeber etwas Sicherheit. Mitte der zweiten Halbzeit wurde der Gast offensiver, wodurch sich gute Konterchancen für Phoenix ergaben, die aber unterm Strich nichts einbrachten. Die SGM hatte bis zum Ende der Partie keine richtige zwingende Torchancen mehr, obwohl sie mehr und mehr Druck machte. Am Ende blieb es beim 3:2.

Igersheim – Dörzbach/Klepsau 2:2 Tore: 0 : 1 (10. Minute) Joel Stauch, 1:1 (17.) Christoph Hörner, 2:1 (43.) Christoph Hörner, 2:2 (75.) Eigentor. – Besondere Vorkommnisse: Foulelfmeter für Igersheim. – Zuschauer: 75. – Schiedsrichter: Armin Wirth (SGM Stein/Kochertürn).

Beide Teams begannen die Partie etwas nervös. Die Gäste nutzten die erste Unachtsamkeit in der Igersheimer Abwehr und gingen durch Stauch bereits in der zehnten Minute in Führung. Nach drei Minuten war es erneut Stauch, der freistehend vorm Tor die 2:0-Führung auf dem Fuß hatte – dieses Mal vergab er allerdings. Der FC hatte jedoch eine Antwort parat: nach einem Foul an Fleischmann verwandelte Hörner den fälligen Strafstoß in der 17. Minute zum Ausgleich. Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Halbzeit durften die Gastgeber erneut jubeln, als Hörner nach einer schönen Vorarbeit von Florian Kohlschreiber aus kurzer Distanz einschob.

Mit dem Pausenpfiff vergab der FC noch eine Riesenchance zum 3:1, als Westphal am Torwart der Gäste scheiterte. In der zweiten Hälfte verflachte die Partie und es kam zu vielen Standards, die jedoch ungenutzt blieben. In der 75. Minute setzte sich Genrich stark über die linke Seite durch und brachte den Ball scharf nach innen. Der Abwehrversuch der Igersheimer landete im eigenen Netz. Kurz vor Schluss hatte die Heimelf noch zwei Chancen durch Hörner, die jedoch ihr Ziel verfehlten. Somit blieb es bei der Punkteteilung. Schiedsrichter Wirth leitete das Spiel hervorragend. Reserve 7: 0.

Amrichshausen – Weikersheim/Schäftersheim 0:1

Tore: 0:1 Yassine Zinecker (.). – Zuschauer: 74. – Schiedsrichter: Michael Dittmann, Tauberbischofsheim.

Von Beginn an gingen die Gastgeber konzentriert ans Werk und hatten gleich zu Beginn mehr Spielanteile. Durch eine einzige Unachtsamkeit gingen jedoch die Gäste in der 24. Minute in Führung. Danach war das Spiel ausgeglichen und mit diesem Ergebnis ging man in die Halbzeitpause. Auch danach zeigten die Gastgeber eine starke Mannschaftsleistung, konnten jedoch die gut herausgespielten Chancen nicht verwerten. So kam es nach 90 Minuten zu einer unverdienten Heimniederlage.

Alles in allem hätten die Gastgeber aufgrund der starken Mannschaftsleistung mindestens einen Punkt gegen den Tabellenführer verdient gehabt.

Creglingen – Edelfingen 1:1

Tore: 0:1 (67.) Paul Essomba, 1:1 (90.) Jan Gehringer. – Zuschauer: 105.

Beide Mannschaften spielten von Beginn an offensiv nach vorne. Edelfingen war spielerisch stark , Creglingen versuchte, mit langen Bällen seine schnellen Spitzen einzusetzen. Vor der Pause hatte Creglingen seine stärkste Phase und hatte durch Dittrich und Gehringer zwei gute Möglichkeiten in Führung zu gehen.

Nach der Pause ließen es beide Mannschaften etwas ruhiger angehen. Mitte der zweiten Hälfte nutzen die Gäste einen Creglinger Ballverlust aus und kombinierten sich gut durch die Mitte. Essomba schob zur Führung für Edelfingen ein. Danach versuchte Creglingen mehr Druck zu machen, um zum Ausgleich zu kommen. Edelfingen blieb durch Konter immer gefährlich. Erst in der Nachspielzeit kombinierte sich Creglingen noch einmal schön über Außen durch. Nach mehreren Versuchen war es schließlich Gehringer, der zum Ausgleich für Creglingen traf.

Gammesfeld – Hollenbach II 2:0

Tore: 1:0 (35.) Jan Langenbuch, 2:0 (61.) Frank Rahn.

Einen weiteren Heimsieg holte sich die SpVgg gegen die Zweite aus Hollenbach. Die beiden ersten Möglichkeiten hatte die Heimelf. Die Gäste ließen nach einer Viertelstunde von sich hören. Zunächst scheiterte Ruck an Torhüter Denecke. Der Nachschuss, der aus dem Eckball resultierte, prallte von der Querlatte zurück ins Spielfeld und konnte von der Gammesfelder Abwehr geklärt werden. Der eingewechselte Fabian Schmieg drosch übers Tor. Kurz darauf verpassten Fabian Schmieg und Frank Rahn eine schöne Hereingabe von Andreas Barthelmeß. Die nächste Chance hatte Leo Rohn, doch auch er scheiterte am Gästetorhüter. Langenbuch erlöste die Gammesfelder Fans. Nach Vorlage von Schmieg setzte er den Ball zum 1:0 in die Maschen. Kurz vor der Pause wurde Fabian Schmieg im Strafraum vom Torhüter von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter von Martin Fischer konnte der Hollenbacher Keeper parieren. Frank Rahn traf per Freistoß zum 2:0. Am Ende konnte die SpVgg ohne große Mühe ihre Erfolgsserie fortsetzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018