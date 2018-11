Weikersheim/Schäftersh. festigt Tabellenführung

Hollenbach II – Nagelsberg 0:3

Tore: 0:1 (56.) Witali Baron, 0:2 (62.) Witali Baron, 0:3 (68., Eigentor) Fabian Hirschlein. – Zuschauer: 80. – Schiedsrichter: Frank Götzinger, Hardthausen am Kocher.

Unter souveräner Leitung von Schiedrichter Götzinger entführte ein starker Aufsteiger aus Nagelsberg verdient drei Punkte aus Hollenbach. Nagelsberg nahm von Beginn an das Heft in die Hand und hatte deutlich mehr Spielanteile, versäumte es aber, in Führung zu gehen, als unter anderem Torjäger Demaku Zeri sehr gute Chancen zur Führung liegen ließ. Besser machte es dann Spielertrainer und Ex-Hollenbach-Spieler Witali Baron, der mit einem Doppelpack innerhalb von sechs Minuten in der zweiten Halbzeit die Partie entschied. Spätestens, als Nagelsberg die Führung durch ein unglückliches Eigentor auf 3:0 ausbaute, war der Hollenbacher Widerstand gebrochen. In den letzten Minuten ließ es dann Nagelsberg etwas schleifen, was den Hollenbachern noch die ein oder andere Chance bescherte, ohne allerdings ein Tor zu erzielen. Letztendlich blieb es bei einem verdienten Erfolg der Gäste.

Igersheim – Gammesfeld 1:4

Tore: 0:1 (11.) Aaron Weber, 1:1 (12.) Henning Westphal, 1:2 (44.) Aaron Weber, 1:3 (55.) David Weber, 1:4 (83.) unbekannt. – Zuschauer: 90. – Schiedsrichter: Thorsten Genthner (TSV Michelfeld). – Besondere Vorkommnisse: Foulelfmeter für Gammesfeld.

Nach nur elf Minuten durften die Gäste direkt jubeln: Aaron Weber setzte sich energisch durch und traf zum 0:1. Doch Igersheim hatte prompt eine Antwort parat. Nur eine Minute später schoss Westpahl aus kurzer Distanz den Ausgleich. Die Heimelf war im Anschluss optisch überlegen, was sie aber nicht in Zählbares umwandeln konnte. Kurz vor der Halbzeit entschied Schiedsrichter Genthner auf Foulspiel im 16er der Hausherren. Den fälligen Strafstoß verwandelte Aaron Weber, und somit ging es mit 1:2 in die Pause.

Die Gäste starteten besser in die zweite Hälfte. Sie spielten gut nach vorne, und so war es nicht verwunderlich, dass es nach nur 55 Minuten 1:3 stand. David Weber baute mit einem Schuss aus 25 Metern die Führung für die Gäste aus. Igersheim kam nicht richtig ins Spiel, und so fiel in der 83. Minute auch noch das 1:4. Gammesfeld spielte insgesamt cleverer und effizienter als der FC und nahm somit verdient die drei Punkte mit. Reserven: 2:0.

Wiesenbach – Taubertal/Rött. 2:1

Tore: 0:1 (1.) Andre Fries, 1:1 (13.) Semih Deeg, 2:1 (38.) Semih Deeg.

Die Gästen hatten einen hervorragenden Start in die Partie. Nach einem unnötigen Foul der Wiesenbacher Abwehr gelang Andre Fries das Kunststück, in der 1. Minute des Spiels den Freistoß zur Führung ins kurze Eck zu schmuggeln. Aber Wiesenbach verfiel nicht in Stockstarre und glich bereits in der 13. Minute aus.

Nach schönem Zuspiel ging Patrick Brenner alleine auf den Torwart zu, umspielte diesen und scheiterte an einem Abwehrspieler der SGM, der auf der Linie klärte. Beim Nachschuß von Semih Deeg musste aber auch der dann zusehen, wie der Ball ins Tor rollte. In der 18. Minute bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, der etwas zu lässig ausgeführt war und vom SCW-Keeper, der die richtige Ecke erahnte, knapp gehalten wurde. Beide Mannschaften schenkten sich in der heiß umkämpften und temporeichen Partie nichts. In der 38. Minute gelang Semih Deeg ein sehenswerter Freistoßtreffer aus rund 30 Metern, der Ball wurde immer länger, ging über Spieler und Torwart hinweg und fiel punktgenau ins lange Eck zum 2:1. Nach Wiederanpfiff hatte die Heimelf mehr Spielanteile. Die beste Chance der Gäste gab es in der 68. Minute, der Ball ging jedoch knapp über die Latte. Bis zum Schluss blieb die Partie spannungsgeladen aber der SWC ließ nichts mehr. Reserven: 0:4.

Bieringen – Dörzb./Klepsau 3:1

Tore: 1:0 (50.) Bastian Stahl, 2:0 (55.) Timo Holzinger, 3:0 Bastian Stahl, 3:1 (unbekannt).

Bieringen startete gut in das wichtige Heimspiel gegen Dörzbach/Klepsau und zeigte von Beginn an, dass sie unter allen Umständen die drei Punkte in Bieringen behalten wollen. In der ersten Hälfte hielten die Gäste noch mit großem Einsatz dagegen, so dass sich die Heimelf trotz spielerischer Überlegenheit keine entscheidende Torchancen herausspielen konnte. Erst in der Anfangsphase der zweiten Hälfte münzten die Gelb-Blauen ihre Überlegenheit in ein Tor um. Bastian Stahl verwertete eine mustergültige Flanke zum viel umjubelten 1:0. Kurz darauf erhöhte Bieringen nach einem herrlichen Konter durch Timo Holzinger auf 2:0. Bastian Stahl unterstrich den Siegeswillen der Heimelf mit seinem zweiten Treffer zur 3:0 Führung. Dörzbach/Klepsau gelang in der Folge noch der Treffer zum 1:3. Der Bieringer Sieg war aber zu keiner Zeit gefährdet.

Weikersh./Schäft. – Creglingen 1:0

Tor: 1:0 (55.) Fabian Fischer. – Zuschauer: ca. 250.

Bei schönstem Herbstwetter fand das heiße Spitzenderby der Kreisliga A3 zwischen dem Tabellenersten Weikersheim/Schäftersheim und dem Tabellendritten FC Creglingen statt. In dem größtenteils ausgeglichenen Spiel hatten beide Mannschaften Phasen, in denen sie das Spiel dominierten. Vor allem gegen Ende war Creglingen die Mannschaft mit deutlich mehr Chancen. In der 10. Minute kam es zu einem kleinen Schock für die Gastgeber, als Dennis Dittrich ins Tor der SGM schoss. Das Tor wurde jedoch zurecht wegen eines Handspiels des Stürmers aberkannt.

In der 14. Minute schoss derselbe Spieler aus 30 Metern auf das Weikersheimer Tor. Den perfekt unter die Latte platzierten Ball konnte Maik Bauer gerade so noch über das Tor lenken. Bis zur Halbzeitpause zeichnete sich das Spiel einerseits durch unvollendete Angriffsaktionen der Gastgeber aus, andererseits schaffte es Creglingen abgesehen von einigen Freistößen kaum noch vor das gegnerische Tor.

Nach der Pause war die erste nennenswerte Aktion in Richtung eines Tors ein schwacher Torschuss der SGM, den der Keeper ohne Schwierigkeiten parierte. Nach zwei ungefährlichen Freistößen – einer auf jeder Seite – fiel das 1:0 für die Gastgeber. Nach einem hohen Ball von rechts aus Sicht der Gäste schaffte es Fabian Fischer in der 55. Minute, den Ball irgendwie ins Netz zu befördern. Aber das Spiel war noch lange nicht gewonnen – 35 lange Minuten mussten noch überstanden werden.

Nach einem Eckball in der 80. Minute erhielt erneut Dennis Dittrich, den Ball am rechten Strafraumeck. Den schönen Schuss ins lange Eck, den jeder aus der Weikersheimer Coaching-Zone schon im Tor gesehen hatte, hielt Maik Bauer überragend.

Kurz darauf zeigte Maik Bauer erneut sein Können, als er noch einen Top-Schuss der Gäste hielt. Kurz vor Schluss war es Steffen Lutz, welcher den Pass zum Gästestürmer aufhielt, der sonst mit dem Ball allein aufs Tor gelaufen wäre. Beide Mannschaften hatten im Spiel ihre Chancen, und es hätten auch beide Teams den Sieg verdient. Jedoch war es diesmal die SGM Weikersheim/Schäftersheim, welche die eine Kiste gemacht hat und somit die Tabellenführung verteidigte.

Edelfingen – Apfelb./Herr. 6:1

Tore: 1:0 (10.) Sandro Wolfart, 2:0 (18.) Andre Engert, 3:0 (41.) Carlos Alberto Gomes Nico, 4:0 (45.) Sarja Jarjusey, 4:1 (49.) Matteo Curlin, 5:1 (66.) Sandro Wolfart, 6:1 (74.) Sandro Wolfart.

Die Heimelf zeigte eine sehr starke erste Halbzeit. Bereits nach 18 Minuten stand es 2:0 für Edelfingen. Edelfingen spielte guten Kombinationsfußball und Apfelbach/Herrenzimmern stand meist zu weit vom Gegner.

Gomes Nico erhöhte kurz vor der Halbzeit per Elfmeter auf 3:0 und Jarjusey schob noch zum 4:0 ein. In der zweiten Halbzeit war zunächst die Gastmannschaft die wachere Mannschaft und verkürzte auf 1:4, eine Flanke wurde per Kopf durch Curlin verwertet.

Edelfingen raffte sich aber wieder auf und erhöhte den Druck wieder. Der bekannt torgefährliche Wolfart erhöhte auf 6:1 und setzte damit den Schlusspunkt.

Löffelstelzen/MGH – Amrichsh. 6:1

Tore: 1:0 (16.) A. Illic, 2:0 (34.) D. Kehren, 3:0 (48.) A. Tabert, 4:0 (53.) M. Wasegh, 5:0 (62.) T. Verneißel, 6:0 (77.) A. Tabert, 6:1 (84.) M. Lucke.

Im ersten Spielabschnitt sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften erspielten sich gute Torchancen, wobei Amrichshausen die erste Chance hatte. Doch die Führung erzielte die Heimmannschaft durch Illic, der nach einem Freistoß als Erster schaltete. Kehren erhöhte in der 34. Minute per Kopf nach einer schönen Kombination.

Nach den Seitenwechsel spielte die Heimmannschaft ihre Chancen konsequent zu Ende und schraubte das Ergebnis nach oben. Tabert verwandelte in der 48 Minute einen Foulelfmeter, nachdem er selber gefoult worden war. In der Folge sahen die Zuschauer drei identische Tore: Die Heimmannschaft spielte über die rechte Seite bis zur Grundlinie und legfte den Ball in die Mitte – Tor. Den Ehrenstreffer erzielte Lucke sechs Minuten vor dem Ende. Zusammengefasst gewannen die Hausherren verdient, jedoch aufgrund der ersten Halbzeit, in der die Gäste gleichwertig waren, zu hoch.

