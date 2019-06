Weil kommt aus 2. Liga

Fußball-Regionalligist Offenbacher Kickers hat Richard Weil von Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg verpflichtet. Der 31-Jährige Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2021: „Als das Interesse von Offenbach kam, musste ich als Junge aus dem Rhein Main Gebiet nicht lange überlegen. Denn in Offenbach ist immer etwas möglich. Daher will ich mit dem Club zurück in den Profifußball.“

Der gebürtige Frankfurter war insgesamt zweieinhalb Jahre für die Magdeburger aktiv und kam für die Elbstädter in 60 Pflichtspielen zum Einsatz. Auch in der Region ist Weil kein Unbekannter. Denn im Sommer 2015 schloss sich der 1,83 Meter große Mittelfeldspieler dem damaligen Drittligisten Würzburger Kickers an. Mit den Franken schaffte er im Jahr darauf den Sprung in die 2. Bundesliga.

Im Januar 2017 folgte dann der Wechsel zum 1. FC Magdeburg, mit dem er im vergangenen Jahr ebenfalls in die 2. Bundesliga aufstieg. Auch deshalb betont OFC-Trainer Daniel Steuernagel: „Wir freuen uns, dass wir mit Richard einen erfahrenen Spieler verpflichten konnten, der im zentralen Defensivbereich sehr flexibel einsetzbar ist.“ pati

