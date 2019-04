Weiter mit Braun und Moschüring

Stephan Braun (Bild) und Chris Moschüring werden als Spielertrainer auch in der Runde 2019/20 die sportliche Verantwortung beim Fußball-Landesligisten FC Grünsfeld inne haben. „Wir sind sehr zufrieden mit dem augenblicklichen Tabellenplatz und mit der Entwicklung der Mannschaft“, teilte Bernd Haag, zweiter Vorsitzender beim FC Grünsfeld, gestern mit. Die beiden ehemaligen Verbandsliga-Spieler haben vor dieser Saison das Traineramt übernommen. Braun war zuvor schon mit Marco Schenk in sportlicher Verantwortung beim FCG. „Wir sind eine richtig gute Einheit“, betonte Haag, der beim Kader für die neue Spielzeit eine „hohe Beständigkeit“ in Aussicht stellt. Auch Uwe Withopf, Trainer der „Zweiten“ in der Kreisklasse A TBB, macht weiter. mf/Bild: Herrmann

