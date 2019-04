Weiter Spannung an der Tabellenspitze

Ballenb./O.III – E. Walldürn II 0:4

Bereits in der ersten Minute gingen die Gäste mit 1:0 in Front. In der ersten Hälfte waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und erhöhten bis zur Pause auf 4:0. Im zweiten Spielabschnitt gestaltete die Heimmannschaft die Partie ausgeglichener gestalten. Weitere Tore fielen nicht, so das es beim verdienten Sieg der Gäste blieb

Donebach II– Sennf./R./ L. 5-0

Schon in der siebten Minute ging der FCD durch Hört in Führung. Bis zur Pause erhöhten zweimal Fertig und Lenz auf 4:0. In der zweiten Hälfte erzielte Fertig das 5:0 und krönte damit seine sehr gute Leistung. Der FCD gewann auch in dieser Höhe absolut verdient.

Bödigheim – Hainst./H. II 1:0

Die Heimmannschaft kontrollierte von Anfang an gegen tief stehende Gäste die Partie, jedoch gelang es ihr erst vor der Pause, durch E. Bechler die Führung zu erzielen. Nach der Pause sahen die Zuschauer ein unverändertes Bild und trotz zahlreicher Torchancen keine weiteren Treffer.

FC Eubigheim – Höpfingen III 4:0

Der FC Eubigheim erwischte den deutlich besseren Start und ging bereits nach zehn Minuten durch P. Zimprich und F. Englert mit 2:0 in Führung. Auch nach der Pause sahen die Zuschauer das gleiche Bild: Der gastgebende FC Eubigheim kontrollierte jederzeit die Partie und J. Zink und G. Englert gelang es, das Ergebnis noch auf 4:0 in die Höhe zu schrauben.

Buchen II – Buch/B/G.A.II

Zu dieser Partie sind die Gäste nicht angetreten.

