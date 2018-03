Weiter warten auf den ersten Dreier

Anzeige

Beide Mannschaften durften eigentlich mit der Punkteteilung zufrieden sein. Gleichwohl hatten sich beiden Teams Chancen geboten, als Sieger vom Platz zu gehen. „Schade, dass wir die 1:0-Führung nicht über die Zeit brachten. Uns hat die letzte Aggressivität in den Zweikämpfen wie in den beiden Spielen zuvor gefehlt“, sah Gommersdorfs Trainer Peter Hogen den Grund für das 1:1. „Zuzenhausen war nicht so angriffsfreudig wie zuletzt Neckarelz, deshalb geht das Unentschieden heute auch in Ordnung“, führte Hogen weiter aus.

Beide Mannschaften standen in der Anfangsviertelstunde sicher in der Abwehr und ließen relativ wenig zu. Kompakt stehen und im Verbund verschieben, dies praktizierten beide Teams und ließen dem Gegner kaum Spielraum für eine viel versprechende Entfaltung.

Nach einer knappen halben Stunde waren die Gäste präsenter und kamen gefährlich über beide Flügel. So in der 23. Minute, als die Gommersdorfer Abwehr gerade noch klären konnte. FC-Torjäger Dominik Zuleger (25.) schoss nach einer guten Kombination im Strafraum über das Gommersdorfer Gehäuse. Auch den Flachschuss von Christoffer Wild (28.) entschärfte der Gommersdorfer Torhüter Nico Bayha mühelos.

Sein Torhüterkollege auf der anderen Seite, Nico Romig, war dann chancenlos, als Max Schmidt (31.) nach einem genau getretenen Freistoß von Jakob Hespelt zur 1:0-Führung per Kopf traf. Gegen diesen Rückstand wehrten sich die Gäste dann energisch. Ramon Freymüller (38.) hatte sich im Strafraum durchgetankt, doch war VfR-Keeper Bayha zur Stelle und klärte im Nachfassen. Glück hatte dann auch Bayha, als Max (43.) das Spielgerät übers Tor schoss.

Nach der Pause spielten beide Mannschaften so weiter wie im ersten Abschnitt. Je länger die Partie aber lief, umso größer wurde der Druck der Gäste, wenn auch die Abwehr der Gommersdorfer sich immer wieder befreien konnte. Die Gäste hatten Lunte gerochen und drängten den VfR in die eigene Hälfte. Gommersdorf konnte sich nur noch sporadisch befreien, doch hatten es diese Angriffe in sich. Einige Male fehlte der letzte Tick für ein genaues Abspiel oder ein schnellerer Abschluss. So kam es, wie es kommen musste. Das Zuspiel nach einem „Tanz“ entlang der Außenlinie von Zuleger vollendete in der Mitte Heinlein (80.) zum 1:1-Ausgleich.

Abgefunden hatte sich jedoch keiner mit der Punkteteilung. Den Siegtreffer zu setzen, war aber keiner Mannschaft mehr gegönnt. Die größte Möglichkeit dazu hatte der sonst in solchen Szenen treffsichere Fabian Geissler (88.), als er mit seinem Flachschuss am vortrefflich reagierenden Torhüter Romig scheiterte.

