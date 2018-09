Welzbachtal II schießt sich an die Spitze

FC Külsheim II – Impfingen II 3:0

Tore: 1:0 (30.) Kai Knebel, 2:0 (60.) Rashid Mustafa, 3:0 (90.) Sven Bohn. – Besondere Vorkommnisse: Zwei Gelb-rote Karten für zwei Spieler des FC Külsheim II (55. und 78.).

Külsheim war über weite Strecken der Partie agiler und netzte nach einer halben Stunde zum ersten Mal ein. Trotz eines „Ampelkarte“ in der 55. Minute blieb der FCK am Drücker und erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Eine weitere Hinausstellung ließ das Geschehen zwar etwas kippen, doch waren es wieder die Külsheimer, die in der 90. Minute zum dritten Mal trafen.

Kickers DHK III – Welzbacht. II 1:8

Tore: 0:1 (2.) Marvin Schott, 0:2 (11.) Emre Yüksel, 0:3 (22.) Timo Emmel, 0:4 (44.) Louis Behringer, 0:5 (50.) Robert Tomic, 0:6 (52) Pierre Aydin, 1:6 (76.) Jochen Weigand, 1:7 (81.) Evis Fuat, 1:8 (90.) Emre Yüksel.

In einer einseitigen Partie mussten die ersatzgeschwächten Platzherren gegen eine in allen Belangen überlegene Gästeelf eine hohe Niederlage einstecken. Bereits bis zum Seitenwechsel musste das Heimteam ein 0:4 zu verkraften. Nach der Pause ging das Scheibenschießen der Gäste weiter, ehe Jochen Weigang der verdiente Ehrentreffer gelang.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018