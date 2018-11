Wenig Glanz in der Goldstadt

Der CFR Pforzheim hat den Aufwärtstrend der Laudaer B-Junioren erst einmal gestoppt: Es hagelte eine deutliche Niederlage in der Goldstadt.

Durch eine schmerzhafte Auswärtsniederlage beim 1. CFR Pforzheim wurde der zuletzt zu verzeichnende Schwung der B-Junioren des FV Lauda am Wochenende jäh unterbrochen.

Nichts zu erben gab es für die Taubertäler bei den konzentriert und überlegen agierenden Kickern aus der Goldstadt, die von Anfang an ihrer Favoritenrolle voll gerecht wurden. Durch den Ausfall von zwei Stammkräften beeinträchtigt, hatten die Laudaer dem variablen Offensivspiel der Hausherren in der ersten Hälfte wenig entgegenzusetzen. Von Beginn an stand die Begegnung unter einem schlechten Stern für die Gäste, die durch zwei Unachtsamkeiten in der Abwehr bereits nach sieben Minuten mit 0:2 zurücklagen.

Hoffnung währt nur kurz

Der Anschlusstreffer durch den sehenswert von Nico Dauth freigespielten Yannik Winter in der 14. Minute ließ nur kurz Hoffnung aufkommen, da Pforzheim das Spiel in der Folge weiter nach Belieben beherrschte und noch vor der Pause durch drei weitere Treffer für die Entscheidung sorgte. Mehr als Schadensbegrenzung war deshalb schon zu diesem Zeitpunkt für Lauda nicht mehr möglich, so dass sich der Nachwuchs des FV in der Kabine vornahm, zumindest die zweite Hälfte offener zu gestalten und als Mannschaft Moral zu zeigen. Das gelang im Anschluss auch deutlich besser, allerdings konnten zwei weitere Treffer der Pforzheimer nicht verhindert werden. Das zweite Tor der Laudaer durch Robin Seibold kurz vor dem Ende der Partie blieb somit reine Ergebniskosmetik. fvl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018