Wenninger erwartet ähnliches Spiel wie in der Vorrunde

Im ersten Pflicht-Heimspiel in diesem Kalenderjahr für den FSV Hollenbach kommt am Samstag (Beginn: 15 Uhr) mit dem FC Wangen gleich eine von nur zwei Mannschaften in die „Jako Arena“, die den Verbandsliga-Zweiten in der Vorrunde geschlagen haben. „Es war unsere einzige Auswärtsniederlage in dieser Runde“, sagt Trainer Marcus Wenninger. „Ich weiß nicht, ob dies eine besondere Motivation ist, aber wir wollen auf jeden Fall drei Punkte holen.“

Im Idealfall soll auf dem Rasenplatz gespielt werden. „Wenn es bis dahin nicht zu stark regnet, sollte es auch möglich sein“, sagt Wenninger. Das wünschen sich auch die FSV-Verantwortlichen. Denn an diesem Wochenende (Freitag bis Sonntag) ist wieder Schlachtfest in Hollenbach angesagt – und dabei hofft man auf besonders viele Zuschauer.

Wenninger geht davon aus, dass ihm der komplette Kader zur Verfügung stehen wird. Lediglich Fabian Czaker war zu Beginn der Woche etwas angeschlagen. „Bei ihm gibt es noch ein kleines Fragezeichen“, sagt Wenninger. „Wir hoffen aber, dass wir vollzählig sind.“