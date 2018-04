Wenninger: „Müssen ans Limit gehen“

Anzeige

„Die drei Punkte gegen Schwäbisch Hall sind eine gute Basis“, sagt FSV-Trainer Marcus Wenninger. „Wir sind trotzdem zwei Mal in der Pflicht abzuliefern, wenn wir oben dabei bleiben wollen.“ Das ist aber eine bekannte Situation für die Hollenbacher. Nur mit der richtigen Konstanz ist es in der Verbandsliga möglich, in der Spitzengruppe zu bleiben. Im Moment ist der FSV Dritter. Am 1. Mai wollen sich die Hollenbacher dann verbessern.

Kleinschrodt: „Bin zufrieden“

„Ob es am Ende für ganz oben reicht, muss man abwarten“, sagt Wenninger. „Für mich ist es Woche für Woche wichtig, dass wir unsere Leistung bringen.“ Das gelang in dieser Saison nicht immer, aber doch in den meisten Spielen. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt der Sportliche Leiter Martin Kleinschrodt. „Nach den beiden Heimspielen sehen wir, wo wir stehen. Ich bin im Moment zufrieden. Mit der kompletten Einstellung. Wir haben einen super Teamspirit. Das ist, was zählt.“

Die Sindelfinger, der Gegner vom 1. Mai, sind nach einem schwachen Start ins Jahr in die abstiegsgefährdete Zone gerutscht. Sie feierten am vergangenen Spieltag einen überraschend klaren 4:1-Erfolg gegen den TSV Essingen und stehen damit auf Rang zehn. „In der Vorrunde haben wir gegen die keinen Sahnetag erwischt. Die haben unter anderem Dorfmerkingen geschlagen und kommen mit gewissem Selbstvertrauen“, sagt Wenninger. „Die haben nicht viel zu verlieren beim Tabellendritten. Das wird eine ganz enge Kiste. Da ist auch genug Qualität da. Die hat man zum Ende der Vorrunde sogar eher in Richtung oberes Tabellendrittel eingestuft. Es ist oft auch tagesform-abhängig. Wir müssen in jedem Spiel ans Limit gehen. Wenn uns das nicht gelingt, ist es gegen jeden schwer.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018