Wenninger will nicht über den Titel sprechen

Zwei in diesem Jahr noch sieglose Verbandsliga-Mannschaften treffen morgen aufeinander. Der VfL Sindelfingen ist um 15 Uhr zu Gast beim FSV Hollenbach. Beide holten am vergangenen Samstag einen Punkt.

Doch während FSV-Trainer Marcus Wenninger zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war und trotz des späten Ausgleichstreffer der Dorfmerkinger mit dem Punkt leben konnte, ärgerte sich Sindelfingens Coach Maik Schütt etwas: „Alles in allem passt das Resultat. Rutesheim war im ersten Abschnitt besser, wir haben den zweiten Durchgang bestimmt. Aber so wie in der ersten Halbzeit dürfen wir uns nicht präsentieren.“ Die Sindelfinger werden in Hollenbach also auf Wiedergutmachung aus sein. Aber der FSV meldete sich nach zuvor durchwachsenen Leistungen gegen Dorfmerkingen wieder zurück und will so die „Jako Arena“ wie in der Vorrunde wieder in eine Festung verwandeln.

Während in Hohenlohe allerdings der Schnee den geregelten Trainingsbetrieb behinderte, herrschten in Sindelfingen ordentliche Bedingungen. Auf der Internetseite des Vereins ist zu lesen: „Das haben wir Platzwart Ingolf Müller und unseren ehrenamtlichen Helfern Helmut Gonsior, Ignazio Atzei und Georg Eden zu verdanken. Sie haben sich rechtzeitig um die Räumung des Kunstrasens gekümmert“, sagt Thomas Dietsche, Sportlicher Leiter der Sindelfinger. Der VfL strebt nun den ersten Sieg in diesem Jahr an. „An der Vorbereitung kann es nicht gelegen haben, wenn es nicht klappt“, sagt Thomas Dietsche.