Wenn’s draußen zu ungemütlich wird

Kindgerechtes Training in der Halle – Tipps für die Trainingsarbeit in der Halle. Die will eine Schulung des Württembergischen Fußballverbands vermitteln. Das Wetter wird so langsam ungemütlich, Vereine verlagern ihr Training, wenn es besonders kalt ist, in die Halle. Der Württembergische Fußballverband führt im Herbst 2018 eine Reihe von dezentralen Schulungen als Fortbildungsmaßnahmen für seine Trainerinnen und Trainer im Bambini, F- und E-Junioren/-innen Bereich mit praktischen Tipps für die Trainingsarbeit in der Halle durch. Den Anfang macht der Bezirk Ostwürttemberg am Montag, 29. Oktober in Ellwangen und am Dienstag, 30. Oktober Böbingen. Für den Bereich Hohenlohe finden die Schulungen jeweils am 11. und am 19. November ab 19 Uhr bei der TuRa Untermünkheim statt. Anmeldungen sind bei Peter Lanig unter Telefon 0159/02603465 oder unter peter.lanig@fussball-hohenlohe.de möglich. Wie kann ein kindgerechtes Training in der Halle gestaltet werden, das viele Erfolgserlebnisse Spaß und Spannung bietet? Welche Besonderheiten sind im Hallentraining zu berücksichtigen? Wie kann ich das Hallentraining nutzen, um alle wichtigen Anforderungen, die sich aus dem Wettkampfspiel ergeben optimal zu erfüllen? Das wfv-Lehrteam gibt in dieser Schulungsreihe Antworten auf die Fragen und gibt in einer kurzen Theorieeinheit und einem praxisorientierten Training, dass gemeinsam mit den Teilnehmern durchgeführt nützliche Tipps für das eigene Training im Verein.

