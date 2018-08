Wer bleibt oben dabei?

TSV Höpfingen III – SpG Sennfeld/Roigheim III/Leibenstadt: Dieses Spiel findet bereits am morgigen Samstag statt. Beide Teams wollen im dritten Anlauf ihren ersten Sieg, wobei die SpG bisher zumindest einen Zähler verbuchte.

SV Großeicholzheim II – TSV Buchen II: Das Top-Spiel dieses Spieltages steigt beim SVG. Die Heimelf sammelte bislang vier Zähler, die Gäste holten gar die volle Punkteausbeute. Der Gewinner dieser Partie wird sich wohl bis zum Ende der Saison weit oben in der Tabelle wiederfinden.

SpG Hainstadt/Hettigenbeuern – SpG Buch/Brehmen/Erfeld/Gerichtstetten II/Altheim II: Die beiden Mannschaften sind punktgleich in der Tabelle – ein Sieg steht jeweils einer Niederlage gegenüber. Der Ausgang dieser Partie wird darüber entscheiden, in welche Richtung man sich in den kommenden Wochen orientieren muss.

Eintracht Walldürn II – FSV Dornberg: Für den FSV scheint die neue Runde so weiterzugehen, wie die alte endete – weit unten in der Tabelle. Walldürn will die Defensivschwäche der Gäste ausnutzen und dadurch den zweiten Sieg einfahren.

SpG Ballenberg II/Oberwittstadt III – FC Donenbach II: Nach dem 0:4 im Auftaktspiel gegen den TSV Buchen II will der FCD in seinem zweiten Saisonspiel auswärts in Oberwittstadt nun etwas Zählbares mitnehmen.

FC Bödigheim – TSV Merchingen: Am Dienstagabend um 19 Uhr greift erstmals der TSV Merchingen in das Geschehen ein. Mit dem Auswärtsspiel beim FC Bödigheim hätte der TSV allerdings keine schwierigere Aufgabe erwischen können – der FCB ist der klare Favorit. skai

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.08.2018