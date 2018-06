Wer fordert Michelfeld?

Anzeige

Der TSV Gerabronn, der nach Auskunft von Volker Beck mit Ausnahme des Langzeitverletzten Daniel Wesolek morgen alle Mann an Bord hat, gilt in Expertenkreisen als Favorit für die Relegation zu Hohenlohes Oberhaus und hat diese Einschätzung auch durch den eindrucksvollen 4:1-Sieg im Pokalfinale gegen den in allen Belangen unterlegenen Bezirksligisten TSV Hessental bestätigt.

Westheims Coach Markus Klein, der sein Team ebenfalls in Bestbesetzung antreten lassen kann, muss nach dem Kantersieg gegen Creglingen auf die Euphoriebremse treten- Gerabronn ist ein Gegner ganz anderen Kalibers.

Der Sieger der Partie in Schrozberg trifft dann am Freitag, 22. Juni, um 18.30 Uhr in Dünsbach auf den TSV Michelfeld. In diesem Spiel geht es dann um den letzten freien Platz in der Bezirksliga Hohenlohe hw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018