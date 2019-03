Wer in der Tabelle oben steht, hat eben oft Glück

Brehmbach. II – Untersch./K. II 2:1

Tore: 1:0 (38.) Volker Bauer, 2:0 (71.) Daniel Brell, 2:1 (76.) Julian Lindner.

Die Heimelf fand zunächst besser in die Partie und bestimmte in der ersten Hälfte das Spielgeschehen. Es dauerte jedoch bis zur 38. Minute, ehe man daraus auch Profit schlug. Nach einer Ecke von links erzielte Volker Bauer im Nachsetzen den verdienten Führungstreffer für die Heimelf. Nach dem Seitenwechsel waren die Umpfertaler Gäste zunächst die aktivere Mannschaft und erspielten sich mehrere Chancen, unter anderem auch einen Pfostentreffer. Die Drangphase der Gäste wurde dann jedoch in der 70. Minute unterbrochen, als Daniel Brell einen sehenswerten hohen Ball aus dem Halbfeld per Kopf einnetzte. Die Gäste blieben jedoch dran und verkürzten daraufhin durch einen Distanzschuss von Julian Lindner, was jedoch nicht mehr den Ausgang der hart umkämpften Partie zu ihren Gunsten veränderte.

Anadolu Lauda – Hundh./St. II 3:1

Tore: 1:0 (14.) Ömer Yildirim, 1:1 (73.) Michael Lutz, 2:1 (89.) Ömer Yildirim, 3:1 (90.+1) Can Karadag.

Nach dem deutlichen Ergebnis der Gäste in deren vergangenen Partie begannen sie selbstbewusst, mussten aber schon in der 14. Minute den Rückschlag durch einen direkt verwandelten Freistoß hinnehmen. Im Folgenden drückten sie auf den Ausgleich, es gelang ihnen aber nicht, bis zur Pause für klare Verhältnisse zu sorgen. Nach dem Seitenwechsel kam zunächst ebenfalls kein Team zu einem konkreten Abschluss. Erst kurz vor Schluss fiel der späte ausgleich. Als sich kurz vor dem Abpfiff beide Teams wohl schon mit einem Remis abgefunden hatten, gelang dem SV Anadolu Lauda der überraschende Führungstreffer durch einen direkt verwandelten Eckball. Der Treffer zum 3:1 in der Nachspielzeit war gegen die sichtlich demoralisierten Gäste fast nur noch Formsache und rundete aus Hundheimer Sicht eine bittere Niederlage ab.

SV Schönfeld – SV Uiffingen 5:0

Tore: 1:0 (31.) Moritz Walter, 2:0 (65.) Marius Heck, 3:0 (70.) Marco Lesch, 4:0 (86.) Marius Heck, 5:0 (90.) Marius Heck.

Von Beginn an nahm die Heimelf das Zepter in die Hand und erspielte sich etliche Torchancen. Es dauerte aber bis zur 31. Minute, bis Moritz Walter aus elf Metern und mit Hilfe des Gästetorwarts das 1:0 für die Heimelf erzielte. Auch in der zweiten Hälfte gaben die Gastgeber das Ruder nicht aus der Hand. In der 65. Minute war es Marius Heck, der nach schönem Zuspiel von Adem Cubrelji aus zwölf Metern mit einem satten Flachschuss ins lange Eck auf 2:0 erhöhte. Nur fünf Minuten später war Marco Lesch zur Stelle, der das 3:0 erzielte und dabei den Torhüter der Gäste erneut unglücklich aussehen ließ. In der 86. Minute erhöhte wiederum Marius Heck mit einem Schuss von der Strafraumgrenze auf 4:0 und erzielte sogar noch mit dem Abpfiff das 5:0.

Bobstadt/A. III – Wittigh./Z. II 6:2

Tore: 1:0 (11.) Simon Ehrmann, 1:1 (32.) Daniel Seifried, 2:1 (42.) und 3:1 (49.) beide Dominik Wagner, 4:1 (60.) Benjamin Putz, 5:1 (63.) Dominik Wagner, 6:1 (67.) Jochen Scherer, 6:2 (87.) Marcel Ansmann (Eeigentor).

In einer stark umkämpften ersten Halbzeit ging die Heimelf zunächst nach einem Eckball in Führung, musste danach aber nach einer guten Einzelleistung von Daniel Seifried den Ausgleich hinnehmen. Der späte Führungstreffer in der ersten Hälfte schien den Gastgebern Auftrieb für den zweiten Durchgang gegeben zu haben, denn die Tore fielen im Folgenden wesentlich leichter und bescherten ihnen so einen ungefährdeten Heimsieg.

TSG Impfingen – Urphar/L./B. 1:0

Tor: 1:0 (43.) Mouath Salama (Foulelfmeter).

Schon in der frühen Phase des Spiels vergab der Spitzenreiter etliche Großchancen und ging, nachdem bereits in der ersten Hälfte der Begegnung drei Offensivkräfte verletzt den Platz verlassen mussten, erst kurz vor der Pause durch einen von Mouath Salama verwandelten Foulelfmeter in Führung gehen. Nachdem die Gastgeber bereits zur Pause mit vier Toren hätten führen müssen, vergaben sie auch im zweiten Durchgang einige aussichtsreiche Torchancen und scheiterten zudem oftmals am herausragend aufgelegten Gästekeeper. Zum Ende hin wurde aus einer klaren Partie für die Heimelf eine echte Zitterpartie, aus der sie am Ende wenigstens noch als Sieger hervorgingen.

