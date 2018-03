Wer wird Sieger sein – Vater oder Sohn?

Anzeige

Der VfR Gommersdorf bestreitet am morgigen Samstag um 15 Uhr sein erstes Punktspiel vor eigener Kulisse in diesem Kalenderjahr. Es ist gleich ein ganz besonderes, denn mit der Spvgg. Neckarelz kommt die Mannschaft ins Jagsttal, die vom jetzigen VfR-Trainer Peter Hogen von Januar 2003 an – von der Landesliga bis in die Regionalliga – 13 Jahre lang trainiert wurde.

Das Odenwaldderby hat nicht nur aus diesem Grund seinen besonderen Reiz, sondern auch deshalb, weil die Jagsttäler Revanche für die 1:5-Niederlage im Vorspiel in Neckarelz wollen. Damals vergaben die Gommersdofer einige sehr gute Möglichkeiten, ganz im Gegenteil zu den Neckarelzern, die konsequent ihre Chancen nutzten.

Mit 18 Punkten stehen die Neckarelzer von Abstiegssorgen geplagt auf dem Relegationsplatz, denn vorigen Sonntag verloren sie zu Hause gegen Schwetzingen etwas überraschend mit 0:1. Nicht nur die Niederlage schmerzt jetzt, sondern auch die zwei Platzverweise gegen Ugurcan Kizilyar und Lukas Böhm, die nun in Gommersdorf fehlen werden.