„Werbung für Amateurfußball“

Anzeige

Kurz nach 21 Uhr pfiff Schiedsrichter Björn Schumann ein packendes Finale um den Buchener Fußball-Kreispokal ab, und die Musiker des Eberstädter Musikvereins trafen sich sogleich am Spielfeldrand, um ihrer Mannschaft zum erneuten Pokalsieg, zuletzt war das 2016, zu gratulieren und die Feierlichkeiten spontan mit einem Ständchen einzuläuten. Das Pokalfinale zwischen den beiden Kreisligisten TSV Mudau und VfL Eberstadt war an Spannung kaum zu überbieten.

„Wenn man sich so ein Pokalfinale malen würde, dann hätte es genauso ausgesehen. Der Mann der ersten Halbzeit wird am Ende zum Pokalheld“, sagte der Vorsitzende des Badischen Fußballverbandes, Ronny Zimmermann nach dem Spiel; und mit „Pokalheld“ meinte er Thorsten Hauck, Keeper des VfL Eberstadt – mit zwei gehaltenen Schüssen im Elfmeterschießen für viele der Held des Tages. Doch Hauck selbst sah das nicht so: „ Es gibt keine Helden, es gehören immer 15 oder 16 Spieler dazu, und heute habe ich manchmal auch etwas Glück gehabt. Aber es ist einfach geil, dass ich in dem Alter so einen Pokal holen darf. Insgeheim bin ich hergefahren mit dem Gedanken ,0:0, dann ins Elfmeterschießen und dann gewinnen wir’.“ Für den VfL-Schlussmann war das wahrscheinlich das letzte Pokalspiel, denn durch die bevorstehende „Fusion“ mit Götzingen wird er auch altersbedingt nicht mehr so oft zum Zuge kommen.

Für den Coach des VfL, Jürgen Trunk, war das Finale ebenfalls ein Abschiedsspiel, denn er verlässt den Verein nach über acht Jahren am Saisonende: „Nach dem Elfmeterschießen sind mir die Tränen gekommen. Die Mannschaft hat mir mit dem Sieg ein grandioses Abschiedsgeschenk gemacht. Ich freue mich einfach riesig.“ Dennoch erkannte Trunk die klar bessere Leistung der Mudauer an: „Eigentlich war Mudau von Anfang an die bessere Mannschaft, aber wir haben gut dagegen gehalten.“