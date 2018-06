Westheim vor nächster Hürde

Anzeige

Im Michelfelder Lager ist man sich der Schwere der morgigen Aufgabe bewusst, schließlich weiß man über den spiel- und offensivstarken Nachbarn genau Bescheid. „In der Vorbereitung zur Rückrunde haben wir sie in einem umkämpften Spiel mit 2:1 geschlagen. Allerdings war damals Marc Elser, der der Dreh- und Angelpunkt im Westheimer Spiel ist, noch nicht dabei“, informiert Holger Lindacher.

Wie die Westheimer hat sich auch der TSV Michelfeld nach der ersten Halbserie verstärken können: „Unser neuer Spielertrainer Matthias Haag hat als Innenverteidiger mit seiner Erfahrung mehr Stabilität in die Defensive gebracht, durch die Mittelfeldspieler Andreas Probst und Dominik Malossek sind wir spielstärker geworden. Große Hoffnungen setzt man in Michelfeld auf die erfolgreichen A- Junioren, die in Spielgemeinschaft mit Mainhardt und Bibersfeld in den beiden Vorjahren jeweils Bezirksmeister wurden - „vor Hall und Ilshofen“ ist man in Michelbach sehr stolz auf die gute Nachwuchsarbeit. „Selbst wenn wir es am Freitag nicht packen sollten ist uns um die Zukunft nicht bange, zumal Nico Nierichlo, der zuletzt in der Verbandsliga in Hollenbach spielte, zu uns kommt“.

„Wir haben am Freitag gute Chancen, auch wenn Westheim im Aufwind ist- die Tagesform wird wohl entscheiden“, rechnet man in Michelfeld mit einer offenen Partie.- „Auch vor diesem Spiel gegen Michelfeld sind die Chancen 50:50. Bisher hat meine Mannschaft die Vorgaben sehr gut umgesetzt“, meinte Westheims Trainer Markus Klein nach dem 2:0- Erfolg gegen Bezirkspokalsieger TSV Gerabronn. Der SVW geht zurecht selbstbewusst in dieses Relegationsspiel.

Eine besondere Konstellation lässt auch den Verlierer dieser Partie noch hoffen: Gewinnt der SV Wachbach am Sonntag gegen den TV Pflugfelden und steigt in die Landesliga auf, spielen sowohl Westheim als auch Michelfeld in der nächsten Saison in der Bezirksliga. hw

