Westheim will’s wissen

Anzeige

SV Westheim – TSV Gerabronn 2:0

Westheim: Schneider, Röger, Bubeck, Tamke, Schäfer, Toth, Hasselböck, Jung (90. Fischer), Diehm (87. Kubincanek), Wieland (80. Neumann), Elser (81. Müller). Gerabronn: Fritsch, Haberlandt, Riedl (87. Hodik), Pelzer (83. Moser), Thomas, Mook (75. Buchholz), Szvoboda, Erhardt (55. Ücherl), Dumalski, Krey, Schmidt. Tore: 1:0 (30.) Niklas Diehm 2:0 (55.) Julien Jung. Schiedsrichter Julian Scheidel (SRG Mergentheim). – Rote Karte: Fabian Krey ( Gerabronn/82./„Notbremse“. – Zuschauer: 750 (in Schrozberg).

Der als Aufstiegsfavorit gehandelte TSV Gerabronn wird zumindest eine weitere Runde in der Kreisliga A2 spielen: Nach seinem 7:0-Kantersieg gegen den FC Creglingen war der SV Westheim auch gegen den Bezirkspokalsieger die deutlich bessere Mannschaft, gewann auch das zweite Entscheidungsspiel gestern in Schrozberg sehr souverän und hochverdient mit 2:0 und ist nun am Freitag in Dünsbach Herausforderer des Bezirksliga-Drittletzten TSV Michelfeld.