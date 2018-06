WFV-Pokal wird ausgelost

Anzeige

Die Auslosung für die ersten drei Runden im DB-Regio-WFV-Pokal-Wettbewerb der Herren 2018/19 findet am Donnerstag, 12. Juli, in der Geschäftsstelle des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) in Stuttgart statt. Die Auslosung wird per Zufallsgenerator im DFBnet durchgeführt.

Beim WFV-Pokal der Herren sind 121 Mannschaften ab der ersten Runde beteiligt. Die Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach und VfR Aalen sowie die Regionalligisten SSV Ulm 1846 und TSG Balingen haben ein Freilos für die erste Runde.

Insgesamt teilnahmeberechtigt sind zwei Drittligisten, zwei Regionalligisten, zehn Oberligisten, die Vereine aus der Verbandsliga (16) und den vier Landesligen (64). Dazu haben sich die Bezirks-Pokalsieger und die Bezirkspokal-Finalisten für die erste Pokalrunde qualifiziert. Die ersten drei Runden werden wie üblich in Anlehnung an die vier Landesliga-Bereiche ausgelost, um Fahrstrecken zu minimieren und Derby-Charakter zu garantieren. Einige Vereine werden aufgrund der Spielklassen-Verteilung in anderen Bereichen antreten.