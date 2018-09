Wichtige Begegnung in Berolzheim

SpG Sindolsheim/Rosenberg II –TTSC Buchen: Mit einem Sieg kann die SpG bis auf einen Zähler an Buchen heranrücken. Auch ohne ihren Toptorschützen Muhammed Hammoud gewann der TTSC am vergangenen Wochenende vor heimischem Publikum gegen Berolzheim/Hirschlanden. Der TTSC Buchen hat mit Schlierstadt die beste Offensive der Liga, denn man erzielte im Schnitt 3,4 Tore pro Spiel. Sicherlich würde dem TTSC aber auch ein 1:0-Sieg in Rosenberg reichen.

SpG Berolzheim/Hirschlanden – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen: Weiterhin mit null Punkten trägt Berolzheim/Hirschlanden die Rote Laterne. Im Kellerduell gegen Rippberg-Wettersdorf/Glashofen soll nun der erste Punkt oder aber sogar der erste Dreier eingefahren werden. Für die Heimmannschaft ist es erst der zweite Auftritt auf eigenem Geläuf. Auf fremdem Platz holten die Gäste noch keinen Punkt. Dies soll sich nach dem Spiel in Berolzheim ändern.

SpG Adelsheim/Oberkessach – SV Schlierstadt: Erst einen Punkt fuhr Adelsheim/Oberkessach ein, der Walz hörte auf (siehe Bericht nebenan) und nun kommt ausgerechnet der Meisterschafts-Favorit SV Schlierstadt zur SpG. Die Heimelf hat die zweitschwächste Defensive der Liga und musste schon 13 Gegentreffer hinnehmen. Der SVS dagegen hat mit dem TTSC Buchen die beste Offensive der Liga mit schon 17 Treffern. Bitter jedoch für Schlierstadt: Die Serie von vier Siegen in den ersten vier Begegnungen konnte man gegen Altheim zuletzt nicht ausbauen, da man in den Schlussminuten noch den Ausgleich hinnehmen musste. Jedoch ist man weiterhin ungeschlagen und möchte sich die Tabellenführung von der SpG Krautheim/Westernhausen zurückholen.

VfB Altheim – Hardheim/Bretzingen II: Dem bis dato an der Tabellenspitze thronenden SV Schlierstadt nahm Altheim am vergangenen Spieltag durch einen Doppelpack von Sven Feix einen Zähler ab. Mit den Ansprüchen oben mitzuspielen ist Altheim in die Saison gestartet, doch bislang hängt der VfB noch ein wenig hinterher. Hardheim/Bretzingen II wartet weiterhin auf sein erstes Tor in der Saison. Gelingt dieses in Altheim?

FV Laudenberg – SpG Krautheim/Westernhausen: Mit dem Sieg beim starken SV Hettigenbeuern unterstrichen die Gäste zuletzt ihre Ambitionen, in dieser Saison ganz oben mitspielen zu wollen. Damit blieb man auch im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage. Was aber noch erstaunlicher ist: Die Defensive der SpG, denn man musste bisher nur einen Gegentreffer hinnehmen. Bei der Heimmannschaft sieht es dagegen ganz anders aus, denn der FVL steht in der unteren Tabellenhälfte und bekam schon ein Dutzend Gegentore. Angesichts der Tabelle eine klare Angelegenheit für die Gäste.

SV Hettigenbeuern – SV Großeicholzheim: Am vergangenen Wochenende ging die Serie von drei Siegen in Folge für den SV Hettigenbeuern zu Ende. Doch nun im Nachbarschaftsduell der Tabelle geht es für den SVH darum, den Abstand nach vorn nicht zu groß werden zu lassen. Die Gäste aus Großeicholzheim wollen Hettigenbeuern mit einem Sieg in der Tabelle überholen und sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Besonders aufpassen muss der SV Großeicholzheim auf die Torjäger der Heimmanschaft Udo Hemberger und Luca Ries.

