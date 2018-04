Wichtige Punkte für SV Schönfeld

Anzeige

Im Fußballkreis Tauberbischofsheim wurden insgesamt zwei Sportgerichtsurteile gefällt. Dies teilte uns Staffelleiter Wolfram Pink (Gamburg) mit. Betroffen sind die Kreisklasse B sowie die Kreisklasse C, Staffel 1, mit jeweils einer Partie.

Die Urteile wurden notwendig, weil in beiden Fällen eine Mannschaft unberechtigte Spieler (gemäß §11b, Nr.1, SpO) eingesetzt hatte.

In der Kreisklasse B war dies am 11. April in der Partie FV Oberlauda – SG Boxtal II/Mondfeld (bisherige Wertung: 1:4) bei den Gästen der Fall. Die neue Spielwertung lautet nun 3:0.