Wichtige Stützpfeiler eines Vereins

Mit der Kurzschulung „Wie gewinne ich ehrenamtliche Mitarbeiter für die Vereinsarbeit?“ unterstützt der BFV seine Vereine bei einer der größten Herausforderungen der Vereinsarbeit: der Gewinnung von Ehrenamtlichen. Jetzt kann man sich zur Schulung am 21. September beim SV Germania Obrigheim anmelden.

„Eine durch und durch positive Veranstaltung. Man kann viel in die Praxis mitnehmen und im Verein umsetzen.“ So lauten die Rückmeldungen der Teilnehmer. Insbesondere Vereinsvorstände und Jugendleiter sind angesprochen, ihnen gibt die Kurzschulung praxisnah Strategien und Instrumente an die Hand zu den Themen:

Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit, Motive für ehrenamtliches Engagement, Bedarfsanalyse zur Erörterung des Handlungsbedarfs bei der Ehrenamtsgewinnung, Instrumente und Anregungen zur Ehrenamtsgewinnung und -bindung und Unterstützungsangebote des BFV.

Nächster Termin: ist der Freitag, 21. September, 17.30 bis 21 Uhr beim SV Germania Obrigheim, Neckarstraße 17, 74847 Obrigheim (Fußballkreis Mosbach).

Die Teilnahme ist kostenfrei und grundsätzlich für Vereinsvertreter aus allen neun Fußball-kreisen des bfv möglich. Um verbindliche Online-Anmeldung wird bis spätestens zum 14. September gebeten: www.badfv.de/qualifizierung/fuehrungskraefte/ehrenamt.

Bei Rückfragen stehen Stefan Moritz (bfv-Geschäftsstelle), stefan.moritz@badfv.de Telefon: 0721/40904-52 oder Friedrich Auerbach (Kreisehrenamtsbeauftragter Mosbach), fried-rich.auerbach@gmx.de Interessierten für nähere Auskünfte zur Verfügung. bfv

