Wichtige und präventive Aufgabe

In kostenfreien Schulungen für Platzordnerobmänner (POB) bereitet der Badische Fußballverband (BFV) die zuständigen Personen in den Vereinen auf ihre wichtige, präventive Aufgabe an den Spieltagen vor. Anmeldungen für die Termin ein Conweiler-Schwann am 28. September und in Rot am 12. Oktober sind noch möglich. „Ich kann nur empfehlen, diese Schulung zu besuchen, weil man wirklich beigebracht bekommt, wie man mit gewissen Situationen umzugehen hat“, sagte Fatih Isci, U19-Co-Trainer bei der TSG Lützelsachsen nach der Pilotschulung in der Sportschule Schöneck im April. Die Schulungen sind eine zentrale Maßnahme des Fair Play-Konzeptes selbstFAIR-ständlich. Anmeldung: https://bit.ly/2MhDG18. Bei Fragen steht Stefan Moritz unter Telefon 0721/40904-52 zur Verfügung. bfv

