Wichtiger Sieg für Bobstadt/A. III

Anzeige

Impfingen – Boxtal II/Mondf. 1:0

Tor: 1:0 (63.) George-Andrei Cantea.

Die TSG Impfingen spielte von Beginn an den besseren Fußball. Immer noch von Verletzungspech geplagt, fehlte ihr jedoch die Sicherheit, in letzter Konsequenz die technische Qualität in Tore umzuwandeln. Bereits in der fünften Minute scheiterte Marvin Gimbel mit seinem Kopfball an der Latte. Ebenfalls nur Aluminium traf Manuel Lipski, bevor nach der Pause Cantea endlich einnetzte. Aber auch nach dem Führungstreffer in der 60. Spielminute gelang es den Einheimischen nicht, die Partie eindeutig für sich zu entscheiden. Bei dieser spielerischen Überlegenheit hätte der Sieg deutlich höher ausfallen müssen.

Türkgücü W. – Wittighaus./Z. II 3:1

Tore: 0:1 (20.) Simon Markert, 1:1 (40.) Daniel-Florin Lupu, 2:1 (87.) Furkan Uzun, 3:1 (95.) David Gravera.

Türkgücü entschied diese Partie zwar für sich, ein souveräner Sieg sollte es aber wider alle Erwartungen nicht werden. In der ersten Spielhälfte zeigte der Spitzenreiter die wahrscheinlich schlechteste Leistung der Saison. Die Gäste hätten bei einer besseren Chancenverwertung bereits zur Pause mit zwei Toren führen können. So gelang Türkgücü zumindest noch der Ausgleich vor dem Seitenwechsel. Die Halbzeitansprache des Trainers schien gefruchtet zu haben, denn die Heimelf zeigte sich nach der Pause wesentlich druckvoller, wenn auch technisch immer noch nicht auf ihrem sonstigen Niveau. Ihre Bemühungen sollten sich schließlich auszahlen, zwei späte Tore retteten ihnen noch die drei Punkte.

Oberlauda – Urphar/Lindelb. 0:3

Tore: 0:1 (19.) Pascal Endreß, 0:2 (25.) Niklas Kübler, 0:3 (58.) Immanuel Valderrama.

Es standen sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber, die beide gute Chancen zum Torerfolg hatten. Diese Chancen münzten jedoch lediglich die Gäste in Tore um. So stand es zur Pause 0:2. Die zweite Hälfte spielte sich mehr im Mittelfeld ab. Nach einem Abwehrfehler verbuchten die Gäste einen weiteren Torerfolg. Aufgrund der vielen vergebenen Torchancen, die die Heimelf im Laufe des Spieles vergab, spiegelte dieser deutliche Sieg nicht ganz die Leistungen auf dem Platz wider.

Dittwar/Heckf. – Uissigh. II/G. 1:0

Tor: 1:0 (15.) Nico Gausrab.

Beide Mannschaften begannen verhalten. Der erste gelungene Angriff brachte auch gleich die Führung. In der Folge hatten die Gastgeber drei sehr gute Möglichkeiten. Die Gäste hatten zunächst keine gefährlichen Aktionen. Die Heimmannschaft hatte jedoch in der 60. Minute Glück, als der Torwart souverän gegen den Gästestürmer klärte. Die Gäste spielten nun etwas offensiver, wodurch sich den Gastgebern noch Chancen boten. Der Sieg ging aufgrund der vielen Chancen, die zum Teil leichtfertig vergeben wurden, in Ordnung.

Brehmbacht. II – U’schüpf/K. II 1:2

Tore: 1:0 (23.) Benjamin Eckert, 1:1 (33.) Kevin Theisz, 1:2 (35.) Achim Schyle.

Die Gäste hatten zu Beginn etwas mehr vom Spiel, dennoch gelang dem FV Brehmbachtal II in der 23. Minute durch einen sehenswerten Freistoßtreffer von Benjamin Eckert die Führung. Die währte jedoch nur zehn Minuten, ehe Kevin Theisz für die SG Unterschüpf/KupprichhausenV nach schöner Vorarbeit ausglich. Nur zwei Minuten darauf erlebten die Zuschauer ein Déjà-vu, als die Gäste mit einem fast identischen Angriff, diesmal jedoch von Achim Schyle abgeschlossen, die Führung erzielten. Nach der Pause kam der FVB stark aus der Kabine. Die Heimelf blieb bis zum Schluss dran, ließ aber zu viele Möglichkeiten ungenutzt.

SV Uiffingen – Welzbachtal II 2:1

Tore: 0:1 (7.) Michael Gütter, 1:1 (60.) Patrick Thurmann, 2:1 (70.) Elias Wild.

Die SG Welzbachtal II startete gut und ging verdientermaßen in Führung. Der SV Uiffingen machte dann aber das Spiel, musste aber bis zur 60. MInute warten, ehe ihm endlich das 1:1 gelang. Elias Wild erzielte schließlich den alles in allem verdienten Siegtreffer.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018