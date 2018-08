Wie die Jugendlichen heute ticken und wie man sie gewinnen kann

Anzeige

Das Ballspiel Symposium am 28./29. September in Karlsruhe bietet unter dem Motto „Ballsport hat Zukunft“ Vorträge, Workshops und Austausch. Für Verantwortliche aus der Führung und der Sportpraxis der bfv-Vereine bietet die zweitägige Veranstaltung fußballspezifische Themen, aber auch den wertvollen Blick über den Tellerrand auf die gemeinsamen Herausforderungen der Ballsportarten. Anmeldungen sind noch möglich. Es ist für jeden etwas dabei. Praktiker aus den Fußballvereinen und Verantwortliche sind gleichermaßen angesprochen. Zwei spannende Hauptvorträge leiten die Symposiumstage jeweils ein. Prof. Dr. Christoph Breuer beleuchtet am Freitag zu Beginn Herausforderungen der ballportorientierten Sportvereine und zeigt Lösungsansätze auf. Der Vortrag von Prof. Dr. Ansgar Thiel am Samstag dreht sich um das brandaktuelle Thema „Wie ticken Kinder und Jugendliche heute“ mit Blick auf die individualisierte und mediatisierte Welt. Themen, denen sich jeder Fußballverein stellen muss. Drei Workshopphasen bieten ein buntes Themenspektrum, von Finanzen, Mannschaftsdynamiken, altersangemessene Ballsportangebote bis zu Mitgliedergewinnung. Fußballspezifische Themen sind stark vertreten, zum Einsatz kommen dabei auch Referenten des Badischen Fußballverbandes. Stefan Moritz betreut den Workshop „Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrai-ner“, Dr. Carolin Braun referiert zum Thema „Nachwuchstraining im Fußball“ und „Functional Training“, Tim Schmeckenbecher und Uwe Ziegenhagen zeigen gemeinsam mit Vereinsvertretern die Bedeutung von Vereinsleitbildern und Verhaltensregeln für Sportler, Trainer und Eltern auf. Das Ballspiel Symposium startet am Freitag, 28. September, um 13.30 Uhr und endet am Samstag, 29. September, gegen 14 Uhr. Alle Infos zum Programm und der Anmeldung gibt es auf www.ballspiel-symposium.de. bfv