Wie heißt der FWK-Gegner?

Die Auslosung der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal findet heute Abend im Deutschen Fußballmuseum in dortmund statt und wird in der ARD-Sportschau (ab 18 Uhr bis 19.15 Uhr) live übertragen. Dabei werden auch die Fans des FC Würzburger Kickers gespannt nach Dortmund blicken.

Mit Magdeburg, Duisburg, Ingolstadt, Halle, Rostock, Würzburg, Kaiserslautern, Uerdingen, Chemnitz und Mannheim sicherten sich gleich zehn Drittligisten die Teilnahme an der ersten Hauptrunde. Die Erstrundenpartien werden zwischen dem 9. und 12. August ausgetragen.

Auf jeden Fall ein Heimspiel

Fest steht bereits, dass die „Rothosen“ ein Heimspiel am Dallenberg gegen einen Erst- oder Zweitligisten bestreiten werden. Die Kickers befinden sich bei der Auslosung in Topf zwei, dem sogenannten „Amateurtopf“, in dem sich die vier besten Drittligisten sowie die 24 Vertreter der Landesverbände befinden.

Für die Qualifikation zur ersten Runde erhält jeder Verein eine Prämie von 159 000 Euro (bzw. 115.000 Euro als Landespokal-Gewinner). Hinzu kommen rund 45 Prozent aus den Zuschauereinnahmen des Heimspiels. pati

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019