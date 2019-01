In gut zwei Wochen startet für das Bundesligateam die zweite Saisonhälfte in der Allianz Frauen-Bundesliga. Zwei Testspiele stehen bis zum 10. Februar noch an. Am Sonntag (12 Uhr) empfängt die TSG Hoffenheim den SC Sand am Förderzentrum in St. Leon. Die Begegnungen der U20 gegen Niederkirchen (gestern) und Freiburg (Sonntag) sind abgesetzt, stattdessen geht es gegen ein Junioren-Team. Beim SAP-Cup sammelte die TSG zuletzt Spielpraxis unter dem Hallendach, am Sonntag steht das nächste Testspiel unter freiem Himmel an. „Wir hatten nun ein Wochenende ohne Spiel, konnten aufgrund der Wetterlage in dieser Woche zudem mehrfach nicht auf dem Platz trainieren“, so Chef-Trainer Jürgen Ehrmann vor der Begegnung mit Ligakonkurrent SC Sand. „Deshalb wollen wir erstmal wieder ein Gefühl für die richtigen Räume entwickeln, zudem soll jede ihre Einsatzzeit bekommen.“

Voraussichtlich ausfallen wird neben Lina Bürger (Knieverletzung) auch Judith Steinert, Dóra Zeller kehrte angeschlagen vom Lehrgang mit der ungarischen Nationalmannschaft zurück. Ebenfalls zurück bei der TSG sind Maximiliane Rall und Luana Bühler, die sich in der vergangenen Woche mit ihren Nationalteams im Wintertrainingslager befanden.

„In den bisherigen Testspielen haben wir uns schon ganz gut präsentiert“, betont Ehrmann. pk

