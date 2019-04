Wieder nicht gepunktet

VfB Wiesloch – FC Eichel 3:2

Eichel: Winzer, Maier, Britta Reiner, Sämann, Lutz, Kaufmann, Friedlein, Seipp (Gellert), Häfner, Harling, Grabinger.

Drei Punkte sollten es werden, stattdessen musste das Eichler Team die Rote Laterne der Landesliga Odenwald/Rhein-Neckar aus Wiesloch mitnehmen.

Wie erwartet war die Partie der Tabellennachbarn eng und heiß umkämpft. Das erste Ausrufezeichen setzte der FC Eichel in der 18. Minute. Nach einem Freistoß von Alexandra Lutz konnte die Torfrau von Wiesloch die Abnahme von Emilia Grabinger mit etwas Mühe parieren. Zwei Minuten später durften die Eichler dann doch jubeln. Sophie Maier eroberte den Ball im Mittelfeld, Alexandra Lutz setzte Elena Häfner perfekt in Szene, die den Ball unhaltbar ins Wieslocher Tor schob.

In der 26. Minute nutzte Wiesloch das zögerliche Eingreifen der Eichler Abwehr zum Ausgleich aus spitzem Winkel. Zum Entsetzen der Gäste aus Eichel zeigte der Schiedsrichter in der 37. Minute auf den Punkt. Wiesloch ließ sich dieses Geschenk nicht nehmen und netzte zur 2:1-Führung ein. Die junge Eichler Truppe ließ sich nicht entmutigen und wiederum war es Elena Häfner, die nach einem sehenswerten Spielzug zum Ausgleich traf.

Eine Unstimmigkeit in der Eichler Defensive nutze Wiesloch zur erneuten Führung in der 59. Minute. Auch wenn Eichel vor allem in der zweiten Halbzeit die spielerisch bessere Mannschaft war, reichte es nur noch für einen Lattentreffer durch Marjalena Seipp. Das Eichler Trainerteam Pfenning/Göbel/Lutz war sich nach dem Spiel einig, dass das junge Eichler Team alles gegeben hat und unter dem Strich zumindest ein Punkt hochverdient gewesen wäre. Mirco Göbel hat nochmal an das vor der Rund gesteckte Ziel erinnert: „Wir wollen nicht primär auf Ergebnisse oder den Tabellenplatz schauen, sondern uns spielerisch und taktisch verbessern.“ Dieses Ziel haben die Eichler Frauen bereits erreicht und können mit erhobenem Kopf in die nächsten Spiele gehen.

Am 5. Mai ist Eichel spielfrei, das nächste Heimspiel findet am 12. Mai um 13 Uhr gegen den Heidelberger SC statt. fce

