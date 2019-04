Wieder nur ein Rumpfprogramm

Kreisklasse C 1

SV Distelhausen II – Anadolu II 3:0

Tore: 1:0 (11.) und 3:0 (89.) Stephane Dormoy, 2:0 (78.) Christopher Ettrich.

Es war ein verdienter Sieg für die Platzherren, die bereits früh in Führung gingen. Auch danach sahen die Zuschauer in Distelhausen meist nur Einbahnstraßen-Fußball. Es dauerte aber dann schon bis in die Schlussphase der Partie, bis das 2:0 gelang. Nach einem verschossenen Elfmeter von Dormoy gelang dem Spielertrainer des SV Distelhausen dann aber doch noch kurz vor Schluss das 3:0.

Gerl. II/O./L. II – Brehmbachtal 2:0

Tore: 1:0 (56.) Sascha Wolf, 2:0 (65.) Oliver Krämer.

Über weite Phasen verlief die Partie relativ ausgeglichen. Mit zwei Toren kurz nach der Pause sicherte sich die Heimelf letztlich dann doch die drei Punkte.

Kreisklasse C

FC Külsheim II – FC Eichel II 0:0

In einem munteren Spiel diktierte der den ersten Durchgang. Allerdings war man vor dem Tor sehr schlampig. Die Angriffsbemühungen der Gäste verpufften bis kurz nach der Mittellinie, sodass FC-Keeper Schweder bis dato einen ruhigen Sonntag hatte. Nach der Pause ein ähnliches Bild. Die Gäste wurden zwar etwas frecher, doch kam man zu keinem gefährlichen Abschluss. Külsheim vergab weiter klarste Möglichkeiten, so dass man am Ende nur einen statt der möglichen drei Punkte auf dem Konto hatte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019