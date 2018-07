Wiederaufstieg ist das Ziel

Anzeige

Mit einem neuen Spielertrainer-Duo will die SpG Mudau II/Schloßau II nach dem Abstieg in die B-Klasse den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisklasse des Fußballkreises Buchen angehen. Michael Rothengaß (30 Jahre) spielte bisher beim FC Viktoria Hettingen und Michael Volk (29 Jahre) wechselt von der ersten Mannschaft des TSV Mudau in die Reserve werden hier als Trainerdueo die sportliche Verantwortung übernehmen. Eine ganze Reihe talentierter junger Spieler von den A-Junioren wird in diesem Sommer in den Herrenbereich übernommen, die nicht alle gleich ihren Platz in den ersten Mannschaften der SG finden können. Die beiden Neu-Trainer sind überzeugt, eine junge, schlagkräftige Truppe beisammen zu haben und nennen „Rang 1 bis 3“ daher selbstbewusst als Saisonziel.