Wiedergutmachung beim FC Eichel

Ein spannendes Frauenfußballspiel steht den Zuschauern am Sonntag um 14 Uhr beim FC Eichel bevor, wo die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim zum Derby gastiert. Beide Mannschaften haben ihr erstes Saisonspiel in der Landesliga verloren und sind nun auf Wiedergutmachung aus. In den zurückliegenden Partien ging jeweils die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim als Sieger vom Platz, doch die Eichler Frauen werden sich mit aller Kraft zu wehren wissen. SpG-Trainer Andre Dörr musste seine Spielerinnen nach der 0:2-Heimniederlage gegen Wilhelsmsfeld neu einstellen und für ein verbessertes Angriffsspiel sorgen. Dafür sollen die im ersten Spiel abwesenden Flügelstürmerinnen Stefanie Cimander und Verena Dörr sorgen, die über die Außen durch Flankenläufe für mehr Gefahr vor dem Tor sorgen werden. Im Mittelfeld ist ist eine taktische Umstellung angedacht. sh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018