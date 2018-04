Windischbuch will die Talfahrt endlich stoppen

Anzeige

Während der TSV Schweigern nach dem Sieg gegen Kreuzwertheim den Klassenerhalt erreicht zu haben scheint, sitzt dem FC Külsheim noch das Abstiegsgespenst im Nacken. Sollten die Brunnenstädter wieder verlieren, droht der Abstiegsrelegationsplatz. Um sich beim Tabellen-Vierten zu behaupten, muss besonders die Defensiv-Leistung verbessert werden: Mit 51 Gegentreffern gehört man zu den „Schießbuden“ der Liga. – Hinspiel: 3:3.

„Big-Points“ fuhr der SV Distelhausen zuletzt beim 3:0-Coup in Windischbuch ein. Dennoch ist das Kellerkind weiter auf Zähler angewiesen, will man dem rettenden Ufer ein Stück näher kommen. Ob man gegen den TSV Schwabhausen bereits den nächsten Erfolg landen kann, scheint jedoch fraglich. Die Gäste fuhren zuletzt zwei Siege in Folge ein. – Hinspiel: 1:4.

Der TSV Kreuzwertheim scheint derzeit in einer Krise zu stecken: Fünf Niederlagen am Stück sprechen eine deutliche Sprache. Für den Landesliga-Absteiger geht es gegen die DJK Unterbalbach vor allem darum, den Negativ-Trend zu beenden. Die Gäste werden es den Blau-Weißen jedoch nicht allzu leicht machen, hat man nach der Niederlage gegen Hundheim/Steinbach ebenfalls Wiedergutmachung zu betreiben. Ein Sieg der DJK scheint bei einem Blick auf die Statistik dennoch eher unwahrscheinlich – schließlich landete man in der Fremde noch keinen einzigen Sieg. – Hinspiel: 0:3.

Sowohl der TuS Großrinderfeld als auch der FV Brehmbachtal sind im Kampf um den Klassenerhalt noch auf Zähler angewiesen. Beide Mannschaften hatten zuletzt immer wieder Schwierigkeiten und werden bereits am morgigen Samstag einiges daran setzen, einen Erfolg einzufahren. Es fällt schwer einen Favoriten zu benennen, weswegen wohl die Tagesform über das Ergebnis entscheiden wird. – Hinspiel: 1:2.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.04.2018