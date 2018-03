„Wir arbeiten gegen das Vorurteil an“

Anzeige

Türkspor Mosbach bereichert mit erfrischend offensivem Spiel die Landesliga. Nur Lauda und Höpfingen trafen häufiger ins Schwarze. Trainer Mehmet Öztürk (Bild) sieht im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten genügend Substanz im Kader des Aufsteigers.

Herr Öztürk, Im Spiel in Lauda zeigte Ihr Team viel Moral und drängte in der zweiten Spielhälfte energisch auf einen zweiten Treffer. Sieht so der Spaßfußball aus, den man mit Türkspor assoziiert?

Mehmet Öztürk: Da hat uns die Euphorie und Lust am Kicken getragen. Unterstützt vom Vorstand, arbeite ich mit dem Kader gegen dieses Vorurteil vom Spaßkicker an. Es stimmt aber, dass wir in den letzten Jahren öfter mit anderen Dingen aufgefallen sind als mit Fußball spielen.