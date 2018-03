„Wir haben nur auf Stärken und Schwächen geschaut“

Anzeige

„Wir wollen vorne mitspielen“ hatte Marcel Baumann, Spielertrainer des Fußball-Landesligisten FV Lauda, vor Beginn der Runde angekündigt. Es lief dank des geschickt zusammengestellten Kaders und einer exzellenten Vorbereitung von Anfang an besser, als zu erwarten war. Gerne hätte Marcel Baumann „zu 50 Prozent“ noch gerne seine Erfahrung als Spieler auf dem Feld eingebracht, doch lief es dann so gut, dass er sich in der Hinrunde mit fünf Einwechslungen und weniger als 300 Spielminuten begnügte. Für die Mannschaft unverzichtbar war dagegen Co-Trainer Dominik Gerberich, der nur einmal aussetzen musste. Beide standen im Kurzinterview Rede und Antwort:

Herr Baumann, Herr Gerberich, ist es wichtig, am Samstag für 90 Minuten aus den Köpfen der Spieler zu bringen, dass der FV mit vier Punkten die Tabelle anführt?

Dominik Gerberich: Über die Tabellensituation und die Punkte haben wir während der Vorbereitung kein Wort verloren. Wir haben uns mehr Gedanken über unsere Stärken und Schwächen gemacht und versuchen, diese noch mehr in den Spielen umzusetzen beziehungsweise zu minimieren. Wir wollen nämlich die Jungs weiterentwickeln.