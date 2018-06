„Wir wissen um unsere Chance“

Anzeige

Djuvelek ist im Fußball-Kreis Mannheim kein Unbekannter. Momentan steht er noch bei der Spvgg. Neckarelz unter Vertrag, wo er als Co-Trainer arbeitet. Die SG Hemsbach kämpft aktuell in der Kreisliga Mannheim um den Aufstieg in die Landeliga Rhein-Neckar.

„Die zwei Jahre in Neckarelz haben mir sehr viel Spaß gemacht. Am Ende war einfach auch ausschlaggebend, dass die Entfernung von Mannheim nach Neckarelz sehr groß ist. Fünf bis sechs Stunden sind da immer drauf gegangen, und da ich jetzt seit sechs Wochen Vater einer kleinen Tochter bin, ist es mir wichtig, dass ich auch mit ihr mehr Zeit verbringen kann. Aber ich wollte natürlich auch meiner Leidenschaft als Trainer weiter nachgehen. Und das kann ich nun in Hemsbach.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.06.2018