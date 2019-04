„Wir wollen ein Zeichen setzen“

Der Vorstand der Schiedsrichter-Vereinigung Tauberbischofsheim ist am Montag Abend geschlossen zurückgetreten (wir berichteten bereits kurz). Manfred Semmler als Vorsitzender, Andreas Bischof als stellvertretender Vorsitzender, Alexander Drach als Beisitzer Lehrstab sowie Andy Grüßung als Schiedsrichter-Einteiler haben ihre Ämter wegen Dissonanzen mit dem Verbands-Schiedsrichterausschuss (VSA) zur Verfügung gestellt.

„Uns ist dieser Schritt alles andere als leicht gefallen. Das ist uns allen schon nahe gegangen“, sagte Manfred Semmler gestern in einem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten, „aber wir wollten damit ein deutliches Zeichen nach außen setzen.“

Auf Details wollte Semmler uns gegenüber nicht eingehen, schließlich wolle er nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. „Aber es wurden in letzter Zeit vom Verbands-Schiedsrichterausschuss einige gewisse Sachen beschlossen, die wir nicht mittragen können.“

Manfred Semmler stellt unmissverständlich klar, dass der Rücktritt des Vorstandes überhaupt nichts mit dem Vorstand des Fußballkreises Tauberbischofsheim zu tun habe. „Die Führungsmannschaft mit Georg Alter an der Spitze hat uns immer voll und ganz unterstützt. Aber denen sind bei bestimmten Fragen auch die Hände gebunden.“

Weiter legte Semmler besonderen Wert auf die Feststellung, „dass wir nicht wollen, dass die Unparteiischen der Schiedsrichter-Vereinigung Tauberbischofsheim nun in einen Streik treten oder ganz aufhören.“ Semmler appelliert an die Vereine, sich auch einmal Gedanken zu machen, wie es in Zukunft mit der Schiedsrichterei weitergehen könne. „Es gibt immer weniger Schiedsrichter. Und die sollen nach den Vorgaben des Verbandes künftig auch noch immer jünger sein. Das kann so nicht funktionieren. Das wäre der Tod der Schiedsrichter auf Kreisebene.“

Möglichst geräuschlos

Zuständig für die Einteilung von Schiedsrichter ist nun der Vorstand des Fußballkreises. Das hat Annette Kaul, die Pressesprecherin des Badischen Fußball-Verbandes, den FN bestätigt. Der Spielbetrieb sei bis zum Ende der Saison definitiv sichergestellt.

Jürgen Umminger, stellvertretender Kreisvorsitzender und dabei verantwortlich für den Spielbetrieb, bestätigte uns gegenüber, dass sich der engere Vorstand des Kreises ganz schnell zusammen setzen werde, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Wir sind guter Dinge, dass alles möglichst geräuschlos weitergeht.“ Für die anstehenden Partien am Wochenende seien die Unparteiischen ohnehin schon eingeteilt gewesen.

Unstimmigkeiten mit dem Verband

Umminger bedauert natürlich den Rücktritt des Schiedsrichter-Vorstandes, der seiner Meinung nach aber nicht völlig überraschend gekommen sei. „Das war keine Sache, die sich erst in den letzten 14 Tagen herauskristalliert hat.“ Unstimmigkeiten mit dem VSA habe es offensichtlich schon länger gegeben. „Das waren wohl alles einzelne Mosaiksteinchen, die nun ein Gesamtbild ergeben haben, mit dem sich die verantwortlichen Tauberbischofsheimer Kreis-Schiedsrichter nicht mehr identifizieren wollten und konnten“, sagte er gestern.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019