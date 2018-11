Wird der Aufsteiger nun Herbstmeister?

Die Kickers DHK Wertheim setzten auch gegen den TSV Kreuzwertheim ihren Positiv-Trend fort und landeten bereits den vierten Erfolg hintereinander. Trotz der guten Leistungen der letzten Wochen könnte die Serie des Tabellen-Fünften am Sonntag jedoch reißen. Dann muss die aufstrebende „Spielgemeinschaft“ zu keinem Geringeren als dem TSV Assamstadt, der nach dem knappen 2:1-Erfolg gegen Umpfertal weiter ohne Niederlage die Liga anführt. Sowohl offensiv (27 Tore) als auch defensiv (erst sechs Gegentore) agiert der TSV bislang sehr stark, so dass ein „Dreier“ der Wertheimer in diesem Spiel doch eher fraglich ist.

Der TSV Kreuzwertheim hinkt auch nach dem zwölften Spieltag den eigenen Erwartungen weit hinterher. Nur drei Siege und ein Remis stehen derzeit auf dem Konto, weshalb man derzeit tief im Tabellenkellers festhängt. Die Abstiegszone werden die angeschlagenen „Blau-Weißen“ wohl auch nicht so schnell verlassen, schließlich empfängt man nun mit dem TSV Schwabhausen/Windischbuch eine ambitionierte Mannschaft, die den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten will. Zwar haben die Kreuzwertheimer mit sieben Punkten aus fünf Heimpartien noch eine halbwegs ordentliche Bilanz auf eigenem Platz vorzuweisen, doch wird man gegen die zuletzt immer wieder siegreiche Spielgemeinschaft wohl dennoch nur geringe Chancen haben.

Der TSV Gerchsheim hat sich zwar noch nicht so richtig aus dem Tabellenkeller befreien können, doch wird man sich durch die ergatterten Zähler aus den letzten beiden Partien ein ordentliches Selbstbewusstsein aufgebaut haben. Dieses wird man brauchen, will der Aufsteiger auch bei der DJK Unterbalbach punkten. Zwar ließen die Hausherren zuletzt beim 1:5 gegen Großrinderfeld ordentlich Federn, doch spricht die bisherige Saisonstatistik für den Tabellen-Sechsten. Sollte der TSV jedoch die Defensiv-Schwäche der DJK (27 Gegentore) nutzen können, wäre ein erneuter Punktgewinn für die Gerchsheimer sicher im Rahmen des Möglichen.

Mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien scheint der 1. FC Umpfertal derzeit in einer kleinen Krise zu stecken. Folglich dürfte den Tabellen-Achten das Duell beim Kellerkind TSV Unterschüpf/Kupprichhausen äußerst gelegen kommen. Auch die Statistik spricht klar für Umpfertal. Während der 1. FC auf fremdem Platz bislang nur eine Niederlage hinnehmen musste, steht der TSV auf eigenem Feld in der laufenden Spielzeit noch gänzlich ohne Punktewinn da.

Zwei Zähler aus den letzten vier Partien ist die magere Ausbeute des VfR Gerlachsheim aus. Dabei ging es für den Absteiger nicht nur gegen Teams aus der oberen Tabellenregion, sondern ließ man in dieser Zeit auch immer wieder gegen vermeintlich schwächere Gegner Punkte liegen. Auch gegen den VfB Reicholzheim/Dörlesberg wird es für den VfR wohl nicht zum vierten Saisonsieg reichen, denn die ambitionierte „Spielgemeinschaft“ wird alles daran setzen, um mit einem weiteren Sieg die Tabellenspitze zu verteidigen.

Sowohl der FC Külsheim als auch der SV Nassig/Sonderriet II mussten sich zuletzt mit einer Punkteteilung begnügen. Im direkten Duell hat der FC Külsheim jedoch die Favoritenrolle inne. Dennoch sollte man die Landesliga-Reserve nicht unterschätzen. Zwar rangiert der SVN derzeit noch im unteren Tabellenfeld, doch musste man in den letzten vier Partien nur eine Niederlage hinnehmen. Sollte Nassig/Sonderriet seine eher anfällige Defensive (26 Gegentore) in den Griff bekommen, könnte ein erneuter Punktgewinn möglich sein.

Beim TuS Großrinderfeld gab es nach dem 5:1-Sieg gegen Unterbalbach sicherlich ein kollektives Aufatmen. Der Sieg bedeutete nicht nur das Vorrücken auf Tabellenplatz sieben, sondern beendete auch gleichzeitig die lange Sieglos-Serie von sieben Partien. Der FV Brehmbachtal hingegen steckt noch immer in einer kleinen Krise, denn das Team von Trainer Michael Karle verlor drei seiner vier letzten Begegnungen. Ob der Bock gegen den wiedererstarkten TuS Großrinderfeld nun umgestoßen werden kann, erscheint fraglich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018